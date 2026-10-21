Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Kurum: Belediye başkanlarına baskı yok Bakan Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bugüne kadar 80 bin konutun bitme aşamasına geldiğini açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sel felaketi yaşanan Ayazağa ile ilgili iddialarının sorulması üzerine, Bakan Kurum, Özel'in "Daha yapılmadan su bastı" diyerek anlattığı Ayazağa'daki projenin CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) onayıyla uygulamaya geçtiğini anlattı. İBB'nin arsadan kaynaklı 1 milyar 100 milyon lira değerinde mülkiyete konu bir ortaklığı olduğunu dile getiren Bakan Kurum, "Özgür Bey aynaya dönüp bakması gerekirken maalesef yine algı siyasetiyle, polemik siyasetiyle yolsuzluklarının üstünü örtmeye çalışıyor. Konu budur, her zaman olduğu gibi onlar iftiralarına devam edecek, biz de iş yapmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız açıkladı. 'Ben hizmet etmek istiyorum, İzmir'e yararlı işler yapmak istiyorum' dedi ve buna ilişkin de bizlerle birlikte çalışma isteğini net bir şekilde ifade etti. Ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ne de AK Parti'ye katılan belediyelere biz bir baskı veya bir vaat vermedik. Çalışmak istiyorsanız kapımız bizim açık dedik. "

Bakan Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Ev Sahibi Türkiye Projesi'nin hızla ilerlediğini belirterek, "500 bin sosyal konutun yaklaşık 80 bini bitme aşamasına geldi. Diğer konutları da etap etap ihale ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi 2028 yılında vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğiz. Deprem konutları bitti, deprem konutlarının teslimini yaptık. Hem deprem konutları hem sosyal konutlarla birlikte biz de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kira yükünü azaltacağız, kira artışını azaltacağız ve böylelikle bugün tüm dünyanın sıkıntı çektiği konuya ilişkin güçlü bir iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koymaya devam edeceğiz" dedi. Özgür Özelin Ayazağa yalanını patlatan belge TAKVİMde! İBB doğrudan ortak çıktı "SORUMLUSU DOĞRUDAN BELEDİYELERDİR" Bakan Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayazağa'daki sel felaketi ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine, "Algı siyaseti dediğimiz, duyduğunu iftira atarak, yalan söyleyerek siyaset yapma girişiminde bulunuyor. İşte 'deprem bölgesinde senet imzalattılar' dediler, 'Ayazağa'daki selin sebebi Bakanlık' dediler ama gelinen süreçte biz ne deprem bölgesinde vatandaşımıza senet imzalattık, ne de Ayazağa'daki selin sebebi biziz. Özgür Bey daha Ayazağa'ya gitmedi. Orada vatandaşlarımız vefat etti. Bunun sebebi derelerin ıslah edilmemesi, altyapının yetersiz olması. Bu altyapıya ilişkin gerekli iradenin konulmadığı bir süreci yaşıyoruz ve bunun da sorumlusu doğrudan belediyelerdir" yanıtını verdi. İBB PROJENİN ORTAĞI Bakan Kurum, Özel'in "Daha yapılmadan su bastı" diyerek anlattığı Ayazağa'daki projenin CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) onayıyla uygulamaya geçtiğini anlattı. İBB'nin arsadan kaynaklı 1 milyar 100 milyon lira değerinde mülkiyete konu bir ortaklığı olduğunu dile getiren Bakan Kurum, Bakanlığın sürece Sarıyer Belediyesi'nin ruhsat sürecini uzatması nedeniyle vatandaşların başvurusu üzerine dahil olduğunun altını çizdi.