İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde lüks rezidansın 17'nci katından yükselen silah sesleri, cinayeti ortaya çıkardı. Öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 26 yaşındaki genç hayatını kaybederken, evde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan rezidansta yaşandı. Çevredeki vatandaşların silah sesleri duyduğu yönündeki ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla adrese ulaşan emniyet güçleri, binanın 17'nci katındaki daireye girdiklerinde Yasin Binarci ve Mehmet Işık'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’ndeki rezidansın 17’nci katında saat 13.30 sularında meydana gelen silahlı saldırıda, dairede bulunan Yasin Binarci ve Mehmet Işık hedef alındı. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır)