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Büyükçekmece’de lüks rezidansta silahlı saldırı

Büyükçekmece’de lüks rezidansta kalan iki kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Öğle saatlerinde duyulan silah sesleri üzerine 17’nci kattaki daireye giren emniyet güçleri, ağır tabloyla karşılaştı. Saldırıda yara alan Yasin Binarci olay yerinde can verirken, Mehmet Işık yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Cinayet mahallinde yapılan detaylı incelemelerde 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için harekete geçti.

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Büyükçekmece’de lüks rezidansta silahlı saldırı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde lüks rezidansın 17'nci katından yükselen silah sesleri, cinayeti ortaya çıkardı. Öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 26 yaşındaki genç hayatını kaybederken, evde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan rezidansta yaşandı. Çevredeki vatandaşların silah sesleri duyduğu yönündeki ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla adrese ulaşan emniyet güçleri, binanın 17'nci katındaki daireye girdiklerinde Yasin Binarci ve Mehmet Işık'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’ndeki rezidansın 17’nci katında saat 13.30 sularında meydana gelen silahlı saldırıda, dairede bulunan Yasin Binarci ve Mehmet Işık hedef alındı. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır)Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’ndeki rezidansın 17’nci katında saat 13.30 sularında meydana gelen silahlı saldırıda, dairede bulunan Yasin Binarci ve Mehmet Işık hedef alındı. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır)

SİLAH VE UYUŞTURUCU BİR ARADA

Polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından içeri giren sağlık görevlileri, 26 yaşındaki Yasin Binarci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Işık ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cinayet mahallinde detaylı inceleme başlatan olay yeri inceleme ekipleri, dairenin içinde 3 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyet güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirip kayıplara karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 26 yaşındaki Binarci’nin cansız bedeniyle karşılaşırken, yaralanan Işık hastaneye sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 26 yaşındaki Binarci’nin cansız bedeniyle karşılaşırken, yaralanan Işık hastaneye sevk edildi.

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