ÖĞRETMEN 4 GÜN ÖNCE GÖREBİLECEK

Soruların kolay, orta ve zor olmak üzere güçlük düzeyleri ve puan değerleri öğretmenlerce saptanacak. Soru havuzundaki sualler, sınavdan 4 gün önce öğretmenlerin kullanımına açılacak.

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMLERİ İZLENEBİLECEK

Sınavların değerlendirilmesinin ardından öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldıkları puanları e-Okul sistemine işleyecek. Böylece öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analizler yapılarak öğrenme çıktılarına ilişkin geri bildirim sağlanacak.

Öğretmenler, öğrencilerin hangi öğrenme çıktılarında güçlü olduklarını ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını görebilecek.

Öğrenciler de yalnızca sınavdan aldıkları toplam puanı değil, öğrenme çıktıları temelinde güçlü oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanları takip edebilecek.

Öğrencilerin aynı ders kapsamında farklı zamanlarda girdikleri sınav sonuçlarının karşılaştırılmasıyla akademik gelişimlerinin zaman içindeki değişimi izlenebilecek.

Öğretmenler sadece iki soru hazırlayacak