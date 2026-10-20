MEB okullarda sınav sistemini değiştirdi: Yapay zeka destekli Ortak Yazılı Sınav Sistemi başladı... Takvim belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki ölçme ve değerlendirme süreçlerini sil baştan değiştiren Ortak Yazılı Sınav Sistemi uygulamasını hayata geçiriyor. Yeni Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yürütülecek sistemle ortaokul ve liselerdeki 16 branşta yepyeni döneme giriliyor. Öğretmenler sınav senaryosuna göre iki açık uçlu soru hazırlarken diğer sorular bakanlığın oluşturduğu sekiz bin soruluk havuzdan çekilecek. Yapay zeka destekli puanlama altyapısına sahip yeni sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarıyla birlikte resmen başlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki yazılı sınav süreçlerini sil baştan değiştiren yepyeni sisteme geçiş yapıyor. Eğitimde ölçme ve değerlendirme standartlarını eşitlemek amacıyla hazırlanan Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) resmen hayata geçiriliyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ DÖNEM
Ortaokul ve liselerde toplam 16 branşta uygulanacak yeni sistemde yapay zeka destekli soru yazımı ve açık uçlu soruları puanlama çalışmaları yer alacak.
Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarından itibaren resmi ve özel ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce derslerinde uygulanacak.
Liselerin 9, 10 ve 11'inci sınıflarında ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce derslerinde geçerli olacak.
Uygulama kapsamında sadece 7'nci ve 11'inci sınıf İngilizce dersleri yer almayacak.
SORU HAVUZUNA 8 BİN SORU AKTARILACAK
Sınavlar, konu soru dağılım tablolarında yer alan ve alan zümre öğretmenleri tarafından belirlenen senaryolara göre hazırlanacak.
Seçilen senaryodaki iki öğrenme çıktısına yönelik iki açık uçlu soru ve puanlama anahtarı öğretmenler tarafından belirlenirken geriye kalan sorular Milli Eğitim Bakanlığı soru havuzundan gelecek.
Soru havuzunu geliştirme çalışmaları kapsamında birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları öncesinde sisteme yaklaşık 8 bin sorunun aktarılması, her sınav döneminde de yaklaşık 8 bin yeni sorunun geliştirilmesi hedefleniyor.
ÖĞRETMEN 4 GÜN ÖNCE GÖREBİLECEK
Soruların kolay, orta ve zor olmak üzere güçlük düzeyleri ve puan değerleri öğretmenlerce saptanacak. Soru havuzundaki sualler, sınavdan 4 gün önce öğretmenlerin kullanımına açılacak.
ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMLERİ İZLENEBİLECEK
Sınavların değerlendirilmesinin ardından öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldıkları puanları e-Okul sistemine işleyecek. Böylece öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analizler yapılarak öğrenme çıktılarına ilişkin geri bildirim sağlanacak.
Öğretmenler, öğrencilerin hangi öğrenme çıktılarında güçlü olduklarını ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını görebilecek.
Öğrenciler de yalnızca sınavdan aldıkları toplam puanı değil, öğrenme çıktıları temelinde güçlü oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanları takip edebilecek.
Öğrencilerin aynı ders kapsamında farklı zamanlarda girdikleri sınav sonuçlarının karşılaştırılmasıyla akademik gelişimlerinin zaman içindeki değişimi izlenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada yeni sistemin detaylarına yer verilerek, "Yeni Eğitim Bilişim Ağı üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunulacak sistemle sınav planlamasından soru hazırlamaya, değerlendirmeden öğrenci, sınıf ve şube bazında analizlere uzanan bütüncül ölçme ve değerlendirme süreci yürütülecek. Sistemle öğretmenlerin sınav hazırlama süreçlerinin desteklenmesi, farklı güçlük düzeylerinde hazırlanmış beceri temelli açık uçlu sorulara erişimin sağlanması ve okul geneli ortak yazılı sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi amaçlanıyor." denildi.
ORTAOKUL VE LİSELERDE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU
Ortak Yazılı Sınav Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek sınavların takvimi de netleşti. Ortaokullarda 3 Kasım'da başlayacak sınavlar 13 Kasım'da sona erecek.
Ortaokullarda fen bilimleri sınavı 3 Kasım, matematik sınavı 5 Kasım, sosyal bilgiler sınavı 6 Kasım, Türkçe sınavı 10 Kasım, İngilizce sınavı 12 Kasım, din kültürü ve ahlak bilgisi sınavı ise 13 Kasım tarihlerinde yapılacak.
6'ncı sınıf matematik dersi birinci dönem birinci sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Liselerde ise biyoloji sınavı 3 Kasım, kimya ve tarih sınavları 4 Kasım, matematik sınavı 5 Kasım, fizik ve felsefe sınavları 6 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Coğrafya sınavı 10 Kasım, Türk dili ve edebiyatı ve din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları 11 Kasım, İngilizce sınavı ise 13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi birinci dönem birinci sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 12 Kasım Perşembe günü yapılacak.
SÜRE 40 DAKİKA
Sınavlar, aynı gün tek sınav yapılması halinde ikinci ders saatinde, iki sınav yapılması halinde ise ikinci ve dördüncü ders saatlerinde uygulanacak.
Sınav süresi 40 dakika olacak.
10 Kasım'da gerçekleştirilecek okul geneli ortak yazılı sınavlar dördüncü ders saatinde uygulanabilecek.
İhtiyaç halinde okul müdürlüğünün planlaması doğrultusunda sınavlar farklı ders saatinde de yapılabilecek.
SİSTEM 26 EKİM'DEN İTİBAREN KULLANILACAK
Ortak Yazılı Sınav Sistemi kullanımına ilişkin bilgilendirme ve eğitimler 19-23 Ekim'de tamamlanacak.
Öğretmenler, 26 Ekim'e kadar sistem üzerinden deneme uygulamaları gerçekleştirebilecek. Bu tarihten itibaren ise okul geneli ortak yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemler sistem üzerinden yürütülecek.