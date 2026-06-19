Dolandırıcılık ve cinsel saldırı suçlarından tutuklu bulunan CHP'li Tanju Özcan partisinden istifa etti!

Özcan 18 Haziran'da cinsel saldırı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı.

Tanju Özcan daha önce icbar suretiyle irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklanmıştı.

Özcan istifa dilekçesinde CHP'nin işgal altında olduğunu iddia etti ve genel merkezdekileri kayyum olarak nitelendirdi.

Yolsuzluk ve cinsel taciz suçlarından cezaevinde bulunan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Yolsuzluk ve cinsel taciz suçlarından cezaevinde bulunan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.



TAKVİM ARINMA LİSTESİNİ YAZDI TANJU ÖZCAN CHP'DEN İSTİFA ETTİ



Takvim.com.tr'nin de yazdığı arınma listesi haberleri sonrası bağımsız mahkemelerin aldığı kararları tanımadığını belirten Özcan, yazdığı dilekçede CHP'nin işgal altında olduğunu iddia etti.

Tanju Özcan'ın istifa dilekçesi (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



Özcan, kaleme aldığı istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:



"İşgal altında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

İşbu istifa dilekçemin hukuken ve siyaseten tanımadığım CHP Genel Merkezi'ne kayyum olarak atananlarca, kaydımın silinmesi için ulaştırılması amacıyla başkanlığınıza sunuyorum."

NE OLMUŞTU?



CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'i tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

CHP'li Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının ardından son olarak 18 Haziran'da "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel