GÖSTERİLERDE SİYONİST İSRAİL PARMAĞI

Terör rejimi İsrail, soykırımına ve işgaline tepki vermeye başlayan Avrupa ülkelerini açık açık tehdit ediyor. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa'da aşırı sağın yükselişiyle iç savaşın zaten başladığını öne sürerek diğer ülkelere göz dağı veren açıklamalarda bulundu. Chikli "Fransa'da sağın iktidara gelmesinin bir iç savaşı tetikleyeceğine inanıyordum. Meğer iyimsermişim: İç savaş çoktan başlamış! İsrail'e ihanet etmiş olmasına rağmen, Fransa'nın barbarlığa karşı zafer kazanmasını diliyorum. Belçika ve İngiltere, muhtemelen sırada siz varsınız. Hazırlanın" ifadelerini kullandı.

Avrupa’da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına tepki gösteren kalabalıklar sokaklara çıktı.

KAOS KITAYI SARDI

İtalya: Ülkede hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetine karşı binlerce kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Bazı gruplar ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, Milano Katedrali'nin önündeki Piazza del Duomo Meydanı'nda çıkan çatışmalarda taş ve sert cisimler atan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı göstericiler, bariyer ve çevredeki işletmelerden aldıkları masalarla barikat kurdu.

Çevre sokaklara yayılan çatışmalar sırasında toplu taşıma durakları ve bazı tarihi binaların camları zarar gördü. Polis, göstericileri lüks alışveriş merkezinin de bulunduğu alanlardan uzaklaştırmaya çalışırken, turistler kent merkezinden kaçtı. Olaylar sırasında mağazalar kepenk indirdi. Bazı çalışanların ve turistlerin içeride mahsur kaldığı olaylar yaşandı. Aralarında çok sayıda reşit olmayanın da olduğu 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

Arnavutluk: Ekonomik problemler ve eğitim sorunlarına karşı haftalardır süren protestolar hafta sonu daha da büyüdü. Başkent Tiran'da başlayan eylemler diğer kentlere de yayıldı. Binlerce kişi sokağa indi. Maskeli protestocular polisle çatıştı. Polis protestoculara tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve coplarla karşılık verdi. Polisin sert müdahalesi kameralara yansıdı. Şiddet sarmalında hükümet binaları, bankalar, iş yerleri ve kamu tesisleri hasar gördü.