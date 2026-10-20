UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ayazağa’daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin’in cansız bedeni Haliç’te bulundu

İstanbul Sarıyer Ayazağa’da 14 Ekim’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in cansız bedeni Haliç’te bulundu. Sel sularında bir araca tutunmaya çalıştığı ve otomobilinin akıntıya kapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıyan Derin için günlerdir arama çalışmaları yürütülüyordu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ayazağa’daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin’in cansız bedeni Haliç’te bulundu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'den acı haber geldi. Haliç'te sürdürülen arama çalışmaları sırasında Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Video Oynatma İkonu Selde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni bulundu

SEL SULARINDA ARACA TUTUNMAYA ÇALIŞMIŞTI

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu. Taşan dere nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kalırken, 63 yaşındaki Ahmet Derin de sel sularına kapılarak kayboldu.

Ayazağa’daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin’in cansız bedeni Haliç’te bulundu-2

Derin'in kaybolduğu gün kaydedilen görüntülerde, sel sularının içinde bir araca tutunmaya çalıştığı görüldü. Bir başka görüntüde ise otomobilinin güçlü akıntıya kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşların yaşadığı panik de cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Ayazağa’daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin’in cansız bedeni Haliç’te bulundu-3

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Ahmet Derin ile aynı sel felaketinde kaybolan 55 yaşındaki Haşim Ciritoğulları'nın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. AFAD ekipleri ve gönüllüler, Ayazağa'daki dere yatağı ve köprü çevresinde çalışmalarını sürdürürken kayıp yakınları da gelecek haberi bekliyordu.

Sel sularında araca tutunmaya çalıştı! Ayazağada kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derinin kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktıSel sularında araca tutunmaya çalıştı! Ayazağada kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derinin kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi 21 Ekim'de! Belediye başkanları Turkuvaz Medya'da buluşuyor
SONRAKİ HABER

Marka Şehirler Zirvesi Turkuvaz Medya'da!

 Mekke İttifakı Anlaşması TBMM'ye sunuldu: Mehmetçik kutsal topraklara gidecek mi?
ÖNCEKİ HABER

Mehmetçik kutsal topraklara gidecek mi?
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler