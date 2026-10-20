İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'den acı haber geldi. Haliç'te sürdürülen arama çalışmaları sırasında Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı. Selde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni bulundu SEL SULARINDA ARACA TUTUNMAYA ÇALIŞMIŞTI İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu. Taşan dere nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kalırken, 63 yaşındaki Ahmet Derin de sel sularına kapılarak kayboldu.

Derin'in kaybolduğu gün kaydedilen görüntülerde, sel sularının içinde bir araca tutunmaya çalıştığı görüldü. Bir başka görüntüde ise otomobilinin güçlü akıntıya kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşların yaşadığı panik de cep telefonu kayıtlarına yansıdı.