Ayazağa’daki sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin’in cansız bedeni Haliç’te bulundu
İstanbul Sarıyer Ayazağa’da 14 Ekim’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in cansız bedeni Haliç’te bulundu. Sel sularında bir araca tutunmaya çalıştığı ve otomobilinin akıntıya kapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıyan Derin için günlerdir arama çalışmaları yürütülüyordu.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'den acı haber geldi. Haliç'te sürdürülen arama çalışmaları sırasında Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı.Selde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni bulundu
SEL SULARINDA ARACA TUTUNMAYA ÇALIŞMIŞTI
İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu. Taşan dere nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kalırken, 63 yaşındaki Ahmet Derin de sel sularına kapılarak kayboldu.
Derin'in kaybolduğu gün kaydedilen görüntülerde, sel sularının içinde bir araca tutunmaya çalıştığı görüldü. Bir başka görüntüde ise otomobilinin güçlü akıntıya kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşların yaşadığı panik de cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
GÜNLERDİR ARANIYORDU
Ahmet Derin ile aynı sel felaketinde kaybolan 55 yaşındaki Haşim Ciritoğulları'nın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. AFAD ekipleri ve gönüllüler, Ayazağa'daki dere yatağı ve köprü çevresinde çalışmalarını sürdürürken kayıp yakınları da gelecek haberi bekliyordu.
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