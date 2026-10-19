Esenyurt Belediyesi'nde dengeleri değiştiren bir karar alındı. Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanan Can Aksoy'un görevine son verildi. Aksoy'un Vali yardımcısı olarak görevine devam edeceği bildirildi.

Esenyurt'ta Can Aksoy görevden alındı

Can Aksoy, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 31 Ekim 2024'te belediye başkanvekili olarak görevlendirilmişti.

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