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Esenyurt Belediyesi’nde görev değişimi: Belediye Başkan Vekili Can Aksoy görevden alındı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy görevden alındı. Aksoy, Vali yardımcısı olarak görevine devam edecek.

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Esenyurt Belediyesi’nde görev değişimi: Belediye Başkan Vekili Can Aksoy görevden alındı

Esenyurt Belediyesi'nde dengeleri değiştiren bir karar alındı. Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanan Can Aksoy'un görevine son verildi. Aksoy'un Vali yardımcısı olarak görevine devam edeceği bildirildi.

Video Oynatma İkonu Esenyurt'ta Can Aksoy görevden alındı

Can Aksoy, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 31 Ekim 2024'te belediye başkanvekili olarak görevlendirilmişti.

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Esenyurt Belediyesi’nde görev değişimi: Belediye Başkan Vekili Can Aksoy görevden alındı-2 Esenyurt Belediyesi’nde görev değişimi: Belediye Başkan Vekili Can Aksoy görevden alındı-3 Esenyurt Belediyesi’nde görev değişimi: Belediye Başkan Vekili Can Aksoy görevden alındı-4

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