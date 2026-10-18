Kamuoyunda endişe yaratmayı amaçlayan bu iddiaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü teknik ekipleri derhal harekete geçti.

Marmara Bölgesi'nde 14 Ekim 2026 tarihinde ve sonrasında etkili olan aşırı yağışların ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve bazı basın organlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ile Aslanvadi Projesi hakkında birtakım iddialar paylaşılmıştı.

Çalışmalar devam ediyor: Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının başarıyla gerçekleştirildiği ve sahadaki çalışmaların sürdüğü belirlendi.

Aslanvadi Projesi Şantiyesi: Stadyumun alt kotunda yer alan proje sahasında da hiçbir olumsuzluk tespit edilmedi.

RAMS Park Stadyumu: Stadyum yapısında herhangi bir yapısal olumsuzluk veya soruna rastlanmadı.

Yapılan detaylı saha denetimlerinin ardından şu tespitlere ulaşıldı:

İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman teknik ekipler tarafından dün akşam ve bugün sabah saatlerinde RAMS Park Stadyumu ile hemen alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye alanında kapsamlı bir inceleme yapıldı.

RAMS Park Stadyumu’nda yapılan teknik incelemelerde yapısal bir olumsuzluk tespit edilmedi. (Foto: Reuters)

Bakanlık ekipleri, Aslanvadi Projesi şantiyesinde de herhangi bir soruna rastlamadı. (Foto: Takvim)

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Yapılan teknik incelemeler neticesinde, kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların gerçeği yansıtmadığı kesin olarak tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü; vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik olarak kabul ederek afet süreciyle ilgili tüm gelişmeleri ve sahadaki durumları titizlikle takip etmeye devam edeceğini duyurdu.