RAMS Park ve Aslanvadi için inceleme tamamlandı! Bakanlık iddialara son noktayı koydu
Marmara Bölgesi’nde etkili olan aşırı yağışların ardından RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri sahada inceleme yaptı. Denetimlerde stadyumun yapısında ve proje şantiyesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Marmara Bölgesi'nde 14 Ekim 2026 tarihinde ve sonrasında etkili olan aşırı yağışların ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve bazı basın organlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ile Aslanvadi Projesi hakkında birtakım iddialar paylaşılmıştı.
Kamuoyunda endişe yaratmayı amaçlayan bu iddiaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü teknik ekipleri derhal harekete geçti.
YERİNDE TEKNİK İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman teknik ekipler tarafından dün akşam ve bugün sabah saatlerinde RAMS Park Stadyumu ile hemen alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye alanında kapsamlı bir inceleme yapıldı.
Yapılan detaylı saha denetimlerinin ardından şu tespitlere ulaşıldı:
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RAMS Park Stadyumu: Stadyum yapısında herhangi bir yapısal olumsuzluk veya soruna rastlanmadı.
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Aslanvadi Projesi Şantiyesi: Stadyumun alt kotunda yer alan proje sahasında da hiçbir olumsuzluk tespit edilmedi.
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Çalışmalar devam ediyor: Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının başarıyla gerçekleştirildiği ve sahadaki çalışmaların sürdüğü belirlendi.
"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Yapılan teknik incelemeler neticesinde, kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların gerçeği yansıtmadığı kesin olarak tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü; vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik olarak kabul ederek afet süreciyle ilgili tüm gelişmeleri ve sahadaki durumları titizlikle takip etmeye devam edeceğini duyurdu.