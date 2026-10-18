Üsküdar'da Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesi CHP ve Yeni Parti'nin ayrı ayrı adaylarla yarışacağı açıklandı. Belediye Meclisinde AK Parti'nin 23, CHP ile Yeni Parti'nin ise 9'ar üyesi bulunuyor.

CHP VE YENİ PARTİ AYRI ADAY ÇIKARACAK

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde CHP ve Yeni Parti'nin ayrı ayrı aday göstereceğini açıkladı. Sarı, Belediye Meclisinde CHP'nin 9, Yeni Parti'nin 9, AK Parti'nin ise 23 üyesinin bulunduğunu belirtti.

Buna göre CHP ve Yeni Parti, yeni başkan vekilinin belirleneceği oylamada ortak aday yerine kendi adaylarıyla yarışacak.