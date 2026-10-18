Üsküdar’da başkan vekilliği seçimi kızıştı! CHP ve Yeni Parti'nin ayrı adaylarla yarışacağı açıklandı
CHP ve Yeni Parti, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde ayrı adaylarla yarışacak. 20 Ekim’de yapılacak seçim öncesi Belediye Meclisinde AK Parti’nin 23, CHP ile Yeni Parti’nin ise 9’ar üyesi bulunuyor.
Üsküdar'da Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesi CHP ve Yeni Parti'nin ayrı ayrı adaylarla yarışacağı açıklandı. Belediye Meclisinde AK Parti'nin 23, CHP ile Yeni Parti'nin ise 9'ar üyesi bulunuyor.
CHP VE YENİ PARTİ AYRI ADAY ÇIKARACAK
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde CHP ve Yeni Parti'nin ayrı ayrı aday göstereceğini açıkladı. Sarı, Belediye Meclisinde CHP'nin 9, Yeni Parti'nin 9, AK Parti'nin ise 23 üyesinin bulunduğunu belirtti.
Buna göre CHP ve Yeni Parti, yeni başkan vekilinin belirleneceği oylamada ortak aday yerine kendi adaylarıyla yarışacak.
MECLİS 20 EKİM'DE TOPLANACAK
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine yeni başkan vekilinin belirlenmesi için Belediye Meclisinin toplantıya çağrıldığı bildirildi.
Açıklamada, Üsküdar Belediye Meclisinin yeni Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğü belirtildi.
MECLİSTE AK PARTİ 23 ÜYEYLE ÇOĞUNLUKTA
Üsküdar Belediye Meclisinde AK Parti'nin 23, CHP'nin 9, Yeni Parti'nin ise 9 üyesi bulunuyor. CHP ve Yeni Parti'nin ayrı adaylarla seçime girecek olmasıyla birlikte yeni başkan vekilinin kim olacağı 20 Ekim'de yapılacak oylamayla belirlenecek.
CHP ve Yeni Parti Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde ortak hareket ederek ittifak kurmuşlardı.