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Ters yönden gelip peşine düştüler! Avcılar'da tartıştıkları sürücüyü evinin önünde boynundan bıçakladılar

Avcılar’da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bir sürücüyü evinin önüne kadar takip eden şüpheliler, sürücüyü ve yakınlarını bıçakladı. Olayda 3 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtıkları otomobille park halindeki bir araca da çarptı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Ters yönden gelip peşine düştüler! Avcılar'da tartıştıkları sürücüyü evinin önünde boynundan bıçakladılar

Avcılar'da iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip eden şüpheliler, sürücüyü boynundan bıçakladı.

Avcılar'da 'yol verme' tartışmasında takip ettikleri sürücüyü ve yakınlarını bıçakladılar: 3 yaralı. (Foto: DHA)Avcılar'da 'yol verme' tartışmasında takip ettikleri sürücüyü ve yakınlarını bıçakladılar: 3 yaralı. (Foto: DHA)

TERS YÖNDEN GELİP TARTIŞMA ÇIKARDILAR

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen otomobildeki kişilerle, kendi yolunda ilerleyen sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle yaşanan tartışmanın ardından sürücü yoluna devam etti.

Sürücünün yakınları da kaçan şüphelilerle yaşanan arbedede yaralandı. (Foto: DHA)Sürücünün yakınları da kaçan şüphelilerle yaşanan arbedede yaralandı. (Foto: DHA)

TAKİP EDİP BOYNUNDAN BIÇAKLADILAR

Bunun üzerine şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti. Otomobilden inen şüpheliler, eve giren sürücünün dışarı çıkmasını istedi. Evdekilerin karşı çıkmasına rağmen dışarı çıkan sürücü, çıkan arbedede boynundan bıçaklandı.

Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra kaçtı. (Foto: DHA)Şüpheliler, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra kaçtı. (Foto: DHA)

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR

Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi daha bıçakla yaralandı.

Toplam 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler kaçarken, park halindeki bir otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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