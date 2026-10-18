Başkan Erdoğan’dan Özdemir Bayraktar’a vefa mesajı! Vefatının 5’inci yılında rahmetle andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisine ve Millî Teknoloji Hamlesi’ne önemli katkılar sunan Özdemir Bayraktar’ı vefatının 5’inci yılında rahmet, hasret ve saygıyla andı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisinin gelişimine önemli katkılar sunan Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5'inci yılında unutmadı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar'ı rahmet, hasret ve saygıyla andı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZDEMİR BAYRAKTAR'A VEFA
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5'inci yılında rahmet, hasret ve saygıyla andı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ebedî âleme irtihalinin 5'inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel