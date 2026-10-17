Duruşmada, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunması dinlendi. İmamoğlu'nun savunmasını tamamlamasıyla davadaki tüm tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alınmış oldu.

İDDİANAME 3 BİN 809 SAYFADAN OLUŞUYOR

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İmamoğlu'nun "örgüt lideri" olarak nitelendirildiği iddianamede, kendisine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "suç gelirlerinin aklanması", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet alma", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle toplam 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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