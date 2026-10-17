İBB davasında 7 sanığa tahliye! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddialarının yargılandığı davada 7 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun devamına hükmedilen davada tutuklu sanık sayısı 46’ya düştü. Duruşma 2 Kasım’a ertelendi.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İBB davasının 101'inci duruşmasında sanıkların tutukluluk durumları değerlendirildi. Cumhuriyet savcısının ara mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyeti, 7 sanık hakkında tahliye kararı verdi.
SAVCI İKİ SANIĞIN TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Savcı, ara mütalaasında Ağaç AŞ eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat ile İBB yöneticisi Nilgün Cendek'in tahliye edilmesini talep etti. Mütalaanın ardından mahkeme, tutuklu sanıklar ve adli kontrol tedbirleri uygulanan tutuksuz sanıklar hakkındaki kararlarını açıkladı.
TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR BELLİ OLDU
Mahkeme heyeti şu isimlerin tahliyesine hükmetti:
- Mühendis Tolga Kılıç
- Ağaç AŞ şefi Fatih Temür
- İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek
- Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan
- İş insanı Adem Başer
- İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek
- Ağaç AŞ eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat
Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında uygulanan imza verme ve ev hapsi tedbirleri de kaldırıldı. Bazı tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağının ise sürmesine karar verildi.
Tahliyelerin ardından dosyadaki tutuklu sanık sayısı 46 oldu. Mahkeme, duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.
İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI
Duruşmada, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunması dinlendi. İmamoğlu'nun savunmasını tamamlamasıyla davadaki tüm tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alınmış oldu.
Çapraz sorgu sırasında yöneltilen sorulara İmamoğlu ve avukatları yanıt verdi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamına hükmedildi.
İDDİANAME 3 BİN 809 SAYFADAN OLUŞUYOR
Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.
İmamoğlu'nun "örgüt lideri" olarak nitelendirildiği iddianamede, kendisine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "suç gelirlerinin aklanması", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet alma", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltildi.
İddianamede, İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle toplam 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.