Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan "sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu açıklandı. Resmi makamlardan yapılan açıklamada, sistemde aksine son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı yaşandığı ve sisteme güçlü kaynak girişi olduğu bildirildi.

Sermaye piyasalarındaki dalgalanmaları gerekçe göstererek Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında kamuoyunda güvensizlik oluşturmaya çalışan spekülatif paylaşımlara ilişkin resmi yanıt geldi. Yapılan incelemelerde, sistemden toplu veya kitlesel bir çıkışın söz konusu olmadığı, tam aksine sistemin büyümesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Güncel BES istatistikleri incelendiğinde sistemde olumsuz bir seyir bulunmamaktadır. Aksine, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleşmiş ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olmuştur. BES, sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamı ile büyümesini güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunu asılsız paylaşımlarla yanıltmayı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

BES

DMM