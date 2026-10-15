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Ekrem İmamoğlu’na kamu görevlilerine aleni hakaretten soruşturma: Mahkemedeki savunmasında sarf ettiği sözler incelemede

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında, mahkemedeki savunmasında sarf ettiği sözler nedeniyle “kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret” suçundan soruşturma başlattı.

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Ekrem İmamoğlu’na kamu görevlilerine aleni hakaretten soruşturma: Mahkemedeki savunmasında sarf ettiği sözler incelemede

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasında sarf ettiği sözler de soruşturma konusu oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerini hedef aldığı belirtilen ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

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Ekrem İmamoğlu’na kamu görevlilerine aleni hakaretten soruşturma: Mahkemedeki savunmasında sarf ettiği sözler incelemede-2 Ekrem İmamoğlu’na kamu görevlilerine aleni hakaretten soruşturma: Mahkemedeki savunmasında sarf ettiği sözler incelemede-3 Ekrem İmamoğlu’na kamu görevlilerine aleni hakaretten soruşturma: Mahkemedeki savunmasında sarf ettiği sözler incelemede-4
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