Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasında sarf ettiği sözler de soruşturma konusu oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerini hedef aldığı belirtilen ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

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