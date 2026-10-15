İstanbul’daki sel sonrası afetzedelere destek seferberliği! 200 milyon TL kaynak aktarıldı
İstanbul’da etkili olan sel ve su baskınlarının ardından devlet, afetzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul’a 200 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı. Psikososyal Destek Ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla afetten etkilenen hanelere yönelik ziyaretler gerçekleştiriliyor.
İstanbul'da etkili olan sel ve su baskınlarının ardından devlet, afetten etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için harekete geçti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul'a 200 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA 200 MİLYON TL DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı paylaşan Göktaş, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 200 milyon TL kaynak aktarıldığını bildirdi.
EKİPLER SAHADA, HANE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Afetin ardından vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Göktaş, Psikososyal Destek Ekiplerinin sahada aktif olarak görev yaptığını ifade etti.
İstanbul'da faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilen hane ziyaretleriyle de afetten etkilenen vatandaşların durumları yakından takip ediliyor.
Bakan Göktaş, açıklamasında Türkiye'nin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.