İstanbul'da etkili olan sel ve su baskınlarının ardından devlet, afetten etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul'a 200 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’daki sel felaketinin ardından afetzedelerin temel ihtiyaçları için 200 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu. (Foto: AA) SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA 200 MİLYON TL DESTEK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı paylaşan Göktaş, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 200 milyon TL kaynak aktarıldığını bildirdi.