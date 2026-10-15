Yahşihan'da yeni başkan vekili belli oldu! Soruşturma sonrası AK Partili Hamdi Açıkgöz seçildi
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan başkan vekilinin yerine AK Partili Hamdi Açıkgöz seçildi. Cumhur İttifakı kararına uymayan MHP'li aday ise disipline gönderildi.
Kırıkkale'de Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi tarafından yapılan oylamada, AK Partili Meclis Üyesi Hamdi Açıkgöz başkan vekili seçildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, aralarında Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Tutuklamanın ardından Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yahşihan Belediye Meclisi tarafından bugün Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.
Yahşihan Belediyesi Nikah Salonu'nda basına kapalı yapılan seçimde; 13 belediye meclis üyesi arasından AK Partili üye Hamdi Açıkgöz, MHP'li üye Tuğrul Yurtoğlu ve bağımsız üye Hacer Çavdar, belediye başkan vekilliği görevi için aday oldu. 4 oturum sonunda 13 oyun 10'unu alan Hamdi Açıkgöz, Yahşihan Belediye Başkan Vekili seçildi.
'BİZİ ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR'
Belediye başkanlığı makamına geçmesinin ardından açıklamalarda bulunan Açıkgöz, "Öncelikle ilçemiz için hayırlı olsun. Bizi zor bir süreç bekliyor. 10 oy AK Parti aldı, 2 oy MHP aldı, 1 oy da boş. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
MHP, ADAY OLAN ÜYEYİ DİSİPLİNE SEVK ETTİ
Seçimin devam ettiği saatlerde MHP Kırıkkale İl Başkanlığından açıklama yapıldı. Yahşihan Belediye Başkan Vekilliği seçimine aday olan MHP'li üye Tuğrul Yurtoğlu, MHP İl Başkanlığı tarafından alınan 'Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi' yönündeki karara uymaması gerekçesiyle ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Açıklamada, "Söz konusu tutum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilat disiplini ve kurumsal kararlarına bağlılık anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde hiçbir şahsi irade, teşkilat iradesinin üzerinde değildir. Hiçbir bireysel siyasi hesap, davamızın ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesinden üstün tutulamaz" denildi.
Hamdi Açıkgöz kimdir?
964 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğan Hamdi Açıkgöz, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1989 yılında İzmir Bornova Polis Okuluna başlayan Açıkgöz, 1991 yılında mezun oldu. İlk görev yeri Samsun olan Açıkgöz, 20 yıl polislik yaptı. 2015 yılında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine yerleşen Açıkgöz, 2023 yılında AK Parti Yahşihan İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2024 yerel seçimlerinin ardından Yahşihan Belediye Meclisinde AK Parti meclis üyesi olarak görev yaptı.
Ne olmuştu?
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 Eylül'de 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturmanın ilk aşamasında 16 kişi tutuklandı.
Soruşturmanın 2'nci dalgasında, 8 Ekim'de Kırıkkale ve Ankara'da operasyon gerçekleştirildi. Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, "rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme" suçlamaları kapsamında 9 Ekim'de tutuklanan Demirdirek'i, 10 Ekim'de geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.