FOTİMA ABDUMUMİNOVA DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Fotima Abdumuminova da gözaltına alındı. Abdumuminova, daha önce doktor olmadığı halde kendisini doktor olarak tanıttığı ve gerekli yetkisi bulunmadan botoks uygulamaları yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Hamdi Akın

Selim Akın

Fotima Abdumuminova