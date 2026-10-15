Ankara’da uyuşturucu soruşturması: Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ve Fotima Abdumuminova gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, iş insanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ile daha önce sahte doktorluk iddialarıyla gündeme gelen Fotima Abdumuminova gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın oğlu Selim Akın gözaltına alındı. Akın'a yöneltilen suçlamaların ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
FOTİMA ABDUMUMİNOVA DA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Fotima Abdumuminova da gözaltına alındı. Abdumuminova, daha önce doktor olmadığı halde kendisini doktor olarak tanıttığı ve gerekli yetkisi bulunmadan botoks uygulamaları yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel