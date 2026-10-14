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Kahramanmaraş'ta iki okulda alarm! İnşaat alanından yayılan yoğun koku nedeniyle 20 öğrenci hastanelik oldu

Kahramanmaraş'ta iki ortaokulun yanındaki inşaat alanından yayılan yoğun koku, 20 öğrenciyi hastanelik etti. Öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmazken kokunun kaynağı olduğu değerlendirilen varile el konuldu, inşaat çalışmaları durduruldu.

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Kahramanmaraş'ta iki okulda alarm! İnşaat alanından yayılan yoğun koku nedeniyle 20 öğrenci hastanelik oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki ortaokulun yanındaki inşaat alanından yayılan yoğun koku, 20 öğrencinin fenalaşmasına neden oldu. Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 20 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kokunun kaynağı olduğu değerlendirilen varile el konuldu. İki okulda eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta iki okulun yanındaki inşaat alanında ekipler inceleme başlattı. (Fotoğraf: DHA)Kahramanmaraş'ta iki okulun yanındaki inşaat alanında ekipler inceleme başlattı. (Fotoğraf: DHA)

İKİ OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Olay, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nun yanındaki inşaat alanında meydana geldi. İnşaat çalışmaları sırasında yayılan yoğun kokudan etkilenen öğrenciler rahatsızlandı.

Kahramanmaraş'ta iki okulda alarm! İnşaat alanından yayılan yoğun koku nedeniyle 20 öğrenci hastanelik oldu-3

Okul yönetimleri öğrencileri tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, zabıta, AFAD ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

20 ÖĞRENCİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 20 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta iki okulun yanında bulunan inşaatta yürütülen çalışma sırasında ortaya çıkan ve kimyasal madde kaynaklı olduğu değerlendirilen kokudan etkilenen 20 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi edildi. (Fotoğraf: İHA)Kahramanmaraş'ta iki okulun yanında bulunan inşaatta yürütülen çalışma sırasında ortaya çıkan ve kimyasal madde kaynaklı olduğu değerlendirilen kokudan etkilenen 20 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi edildi. (Fotoğraf: İHA)

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir problem ve endişe edilecek bir konu yok. Şu anda 20 öğrencimiz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. En ufak şekilde hayati tehlikeleri yok. Tedbir amaçlı okulumuza bir günlük ara verdik. Okul yanındaki inşaattan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kurumlarımız gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta iki okulda alarm! İnşaat alanından yayılan yoğun koku nedeniyle 20 öğrenci hastanelik oldu-5

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Bölgede inceleme yapan ekiplerin çalışmalarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kokunun kaynağı olduğu değerlendirilen bir varile el koydu. İnşaat çalışmalarının durdurulduğu olayda, her iki okulda da eğitime tedbir amaçlı bir gün ara verildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta iki okulda alarm! İnşaat alanından yayılan yoğun koku nedeniyle 20 öğrenci hastanelik oldu-7 Kahramanmaraş'ta iki okulda alarm! İnşaat alanından yayılan yoğun koku nedeniyle 20 öğrenci hastanelik oldu-8 Kahramanmaraş'ta iki okulda alarm! İnşaat alanından yayılan yoğun koku nedeniyle 20 öğrenci hastanelik oldu-9
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