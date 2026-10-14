Kahramanmaraş'ta iki okulda alarm! İnşaat alanından yayılan yoğun koku nedeniyle 20 öğrenci hastanelik oldu
Kahramanmaraş'ta iki ortaokulun yanındaki inşaat alanından yayılan yoğun koku, 20 öğrenciyi hastanelik etti. Öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmazken kokunun kaynağı olduğu değerlendirilen varile el konuldu, inşaat çalışmaları durduruldu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki ortaokulun yanındaki inşaat alanından yayılan yoğun koku, 20 öğrencinin fenalaşmasına neden oldu. Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 20 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kokunun kaynağı olduğu değerlendirilen varile el konuldu. İki okulda eğitime bir gün ara verildi.
İKİ OKUL TAHLİYE EDİLDİ
Olay, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nun yanındaki inşaat alanında meydana geldi. İnşaat çalışmaları sırasında yayılan yoğun kokudan etkilenen öğrenciler rahatsızlandı.
Okul yönetimleri öğrencileri tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, zabıta, AFAD ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
20 ÖĞRENCİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 20 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir problem ve endişe edilecek bir konu yok. Şu anda 20 öğrencimiz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. En ufak şekilde hayati tehlikeleri yok. Tedbir amaçlı okulumuza bir günlük ara verdik. Okul yanındaki inşaattan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kurumlarımız gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.
İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDURULDU
Bölgede inceleme yapan ekiplerin çalışmalarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kokunun kaynağı olduğu değerlendirilen bir varile el koydu. İnşaat çalışmalarının durdurulduğu olayda, her iki okulda da eğitime tedbir amaçlı bir gün ara verildi.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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