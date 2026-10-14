Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E.B., saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.