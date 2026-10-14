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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ByLock kullanıcısı gizli bölmede yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evdeki özel olarak hazırlanmış gizli bölmede yakalandı. Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen B.E.B, tutuklandı.

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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ByLock kullanıcısı gizli bölmede yakalandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E.B., saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'cü gizli bölmede yakalandı (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir - DHA)Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'cü gizli bölmede yakalandı (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir - DHA)

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen B.E.B.'nin saklandığı adres belirlendi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, B.E.B., ikamet içerisine yapılmış özel gizli bölmede yakalanıp gözaltına alındı.

TUTUKLANDI
B.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.

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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ByLock kullanıcısı gizli bölmede yakalandı-4 Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ByLock kullanıcısı gizli bölmede yakalandı-5 Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ByLock kullanıcısı gizli bölmede yakalandı-6
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