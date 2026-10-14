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Başkan Erdoğan yargının zirvesiyle bir araya geldi! Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna yemek

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna düzenlenen yemekte yargı dünyasının üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

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Başkan Erdoğan yargının zirvesiyle bir araya geldi! Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna yemek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemekte bir araya geldi.

Başkan Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemekte bir araya geldi (Foto: AA)Başkan Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemekte bir araya geldi (Foto: AA)

Kabul basına kapalı gerçekleşti.

KİMLER KATILDI?
Yemeğe, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

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