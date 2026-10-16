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Türkiye Belediyeler Birliği yeni başkanvekili belli oldu: Eskişehir Büyüşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimlerinde, dördüncü tur oylaması sonucunda Ayşe Ünlüce yeni başkanvekili seçildi.

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Türkiye Belediyeler Birliği yeni başkanvekili belli oldu: Eskişehir Büyüşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi.

TBB Meclisi, "resmi belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırmak", "örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, başkanvekilliği seçimi için bir otelde toplandı.

DÖRT TUR OYLAMA YAPILDI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adaylıklarını açıkladı.

Önergelerin okunmasının ardından TBB Başkanvekilliği seçimi için oylamaya geçildi. Gizli oylama usulüyle yapılan seçimde, TBB üyeleri kurulan 15 sandıkta oylarını kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi. (Foto: AA)Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi. (Foto: AA)

İLK TURDA ÜNLÜCE 409 OY ALDI

İlk turda Ünlüce 409, Büyükakın 369 oy aldı. Adayların, seçilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle ikinci tur oylamasına geçildi.

İkinci turda sandıktan Ünlüce'ye 403, Büyükakın'a 385 oy çıktı. Üçüncü turda ise Ünlüce'ye 406, Büyükakın'a 363 oy verildi.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine en çok oy alan adayın seçileceği dördüncü tura geçildi.

Son turda Ünlüce 417, Büyükakın 369 oy aldı. Bu sonuçla Ünlüce, TBB Başkanvekilliğine seçilmiş oldu.

ÜNLÜCE'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Ayşe Ünlüce, oylama sonrası yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin teveccühüyle ve büyük bir onurla yapacağım TBB Başkanvekilliği görevi için hepinize çok teşekkür ediyorum. TBB Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e vekalet etmek üzere bu göreve seçilmiş bulunuyorum. Kendisinin özgürlüğüne hızlıca kavuşup bu görevi ona teslim edinceye kadar belediyelerimiz için sizler için hiçbir ayrım yapmadan, eşit ve adil bir şekilde bu görevi yürüteceğime söz veriyorum."

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Türkiye Belediyeler Birliği yeni başkanvekili belli oldu: Eskişehir Büyüşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi-3 Türkiye Belediyeler Birliği yeni başkanvekili belli oldu: Eskişehir Büyüşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi-4 Türkiye Belediyeler Birliği yeni başkanvekili belli oldu: Eskişehir Büyüşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi-5
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