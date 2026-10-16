Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi.

TBB Meclisi, "resmi belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırmak", "örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, başkanvekilliği seçimi için bir otelde toplandı.

DÖRT TUR OYLAMA YAPILDI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adaylıklarını açıkladı.

Önergelerin okunmasının ardından TBB Başkanvekilliği seçimi için oylamaya geçildi. Gizli oylama usulüyle yapılan seçimde, TBB üyeleri kurulan 15 sandıkta oylarını kullandı.