Almanya'dan kaçtı, Mardin'de yakalandı! Kırmızı bültenli cinayet zanlısı tutuklandı
Almanya'da 2023 yılında işlenen gurbetçi cinayetinin kırmızı bültenli firarisi U.A., Mardin'de Asayiş Şube özel ekibinin operasyonuyla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Almanya'da gurbetçi M.A.'yı 'kasten öldürme' suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan firari U.A., Mardin'in Yeşilli ilçesinde polisin düzenlediği nokta operasyonla yakalandı. Özel ekibin takibi sonucu hücresinde kıskıvrak yakalanan cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YERİ TESPİT EDİLDİ
Almanya'da 2023 yılında Türk vatandaşı M.A.'nın katledilmesi olayına ilişkin uluslararası alanda yürütülen firari takibinde bir gelişme yaşandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, Kırmızı Bülten'le aranan cinayet zanlısı U.A.'nın izini Mardin'in Yeşilli ilçesinde tespit etti.
TUTUKLANDI
Sınır ötesinden Mardin'e uzanan operasyon düğmesine basan ekipler, şüphelinin gizlendiği adrese baskın düzenledi. Yakalanarak emniyete götürülen U.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.