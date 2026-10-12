MARMARA'DA M7 VE ÜZERİ DEPREM OLASILIĞI ORTADAN KALKTI MI?

Bektaş, söz konusu bulgular ve 6,3 büyüklüğündeki Adalar depremi üzerinden Marmara'da M7 ve üzeri deprem olasılığının yeniden sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın söz konusu paylaşımı şöyle: Alman ekibinin (Martínez-Garzón vd., 2019) Esenköy'deki sondaj ölçümleri, 2016 Yalova M4,4 depremiyle eş zamanlı yaklaşık 50 günlük gerinim sinyali ve mikrodeprem aktivitesini ortaya koydu.



Araştırmacılar bu sinyali Çınarcık Fayı'nda olası yavaş kaymayla ilişkilendirdi.



Sonuç: Çınarcık ve Adalar faylarında hem deprem üreten kayma hem de deprem üretmeden gerçekleşen kayma mümkün olabilir. Marmara'nın tektonik davranışını anlamak için her ikisi de izlenmeli. Bu bulgular ve M6,3 Adalar depremi M7+ olasılığını sorgular.