Yalova depreminden 10 yıl sonra yeniden gündemde! Marmara faylarında hareketlilik: Prof. Dr. Osman Bektaş anlattı
Marmara Denizi’nde son günlerde yaşanan deprem hareketliliği yeniden gündemdeyken Prof. Dr. Osman Bektaş, Çınarcık ve Adalar faylarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı. Alman araştırma ekibinin Esenköy’deki sondaj ölçümlerinde, 2016 Yalova depreminin ardından değil, depremle eş zamanlı olarak yaklaşık 50 günlük gerinim sinyali ve mikrodeprem aktivitesi kaydedildi. Bulguların olası yavaş kaymaya işaret ettiğini belirten Bektaş, Marmara’da M7 ve üzeri deprem olasılığının yeniden sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 10 Ekim 2026'da saat 22.08'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.
AFAD verilerine göre yerin 7,96 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından bölgedeki deprem kayıtları yakından takip edilmeye başlandı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Alman araştırma ekibinin Marmara'da yaptığı sondaj ölçümlerine dikkat çekerek deprem gerçeğine dair kritik bir değerlendirme paylaştı. Çınarcık ve Adalar faylarındaki gizli hareketliliğe işaret eden Bektaş, olası büyük deprem senaryolarının yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.
ALMAN EKİBİNİN ÇALIŞMASI NE GÖSTERDİ?
Prof. Dr. Osman Bektaş'ın paylaştığı bilgilere göre, Alman araştırma ekibinin (Martínez-Garzón vd., 2019) Esenköy'deki sondaj ölçümleri, Marmara'nın derinliklerindeki hareketliliği gözler önüne serdi.
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2016 Yalova M4,4 Depremi: Ölçümler, bu depremle eş zamanlı olarak yaklaşık 50 günlük bir gerinim sinyali ve mikrodeprem aktivitesini ortaya çıkardı.
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Yavaş Kayma İhtimali: Uzmanlar, elde edilen bu sinyali Çınarcık Fayı'nda meydana gelebilecek olası bir yavaş kayma (aseismic slip) hareketiyle ilişkilendirdi.
ÇİFT YÖNLÜ TEKTONİK DAVRANIŞ: HEM DEPREM ÜRETEN HEM KAYDIRAN FAYLAR
Marmara'nın tektonik yapısının tek bir senaryoyla açıklanamayacağına vurgu yapan Bektaş, Çınarcık ve Adalar faylarında iki farklı mekanizmanın bir arada olabileceğini belirtti:
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Deprem Üreten Kayma: Ani enerji boşalımıyla sarsıntı yaratan klasik fay hareketleri.
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Deprem Üretmeden Gerçekleşen Kayma: Enerjinin sarsıntı yaratmadan, sessiz ve yavaş bir şekilde transfer olması.
Marmara'nın karmaşık tektonik davranışını doğru okuyabilmek için her iki mekanizmanın da yakından izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.
MARMARA'DA M7 VE ÜZERİ DEPREM OLASILIĞI ORTADAN KALKTI MI?
Bektaş, söz konusu bulgular ve 6,3 büyüklüğündeki Adalar depremi üzerinden Marmara'da M7 ve üzeri deprem olasılığının yeniden sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Osman Bektaş'ın söz konusu paylaşımı şöyle: Alman ekibinin (Martínez-Garzón vd., 2019) Esenköy'deki sondaj ölçümleri, 2016 Yalova M4,4 depremiyle eş zamanlı yaklaşık 50 günlük gerinim sinyali ve mikrodeprem aktivitesini ortaya koydu.
Araştırmacılar bu sinyali Çınarcık Fayı'nda olası yavaş kaymayla ilişkilendirdi.
Sonuç: Çınarcık ve Adalar faylarında hem deprem üreten kayma hem de deprem üretmeden gerçekleşen kayma mümkün olabilir. Marmara'nın tektonik davranışını anlamak için her ikisi de izlenmeli. Bu bulgular ve M6,3 Adalar depremi M7+ olasılığını sorgular.