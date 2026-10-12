Eyyüp Kadir İnan'ın paylaşımı. (Foto: Sosyal medya)

EYYÜP KADİR İNAN'DAN "BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞMA VAKTİ" MESAJI

Ziyaretin ardından yazılı bir açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir için yeni bir dönemin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti."