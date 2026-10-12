AK Parti'ye katılan Cemil Tugay'a ilk ziyaret: "Şimdi güzel İzmir'imiz için birlikte çok çalışma vakti"
CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti kadrolarından ilk ziyaret gerçekleşti. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, beraberindeki milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Tugay'ı makamında ziyaret ederek, "Şimdi güzel İzmir'imiz için birlikte çok çalışma vakti" dedi.
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AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti heyetini ağırladı. Ziyarette İzmir'in geleceğine dönük yatırımlar ve yerel yönetim projeleri ele alındı.
EYYÜP KADİR İNAN'DAN "BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞMA VAKTİ" MESAJI
Ziyaretin ardından yazılı bir açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir için yeni bir dönemin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti."
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel