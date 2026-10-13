Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmada itirafçıların ifadeleri yeni bir operasyonun önünü açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 adrese düzenledikleri operasyonlarda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, aralarında polis araçlarına yönelik molotoflu saldırılar ve AK Parti seçim bürosunun kurşunlanmasının da bulunduğu geçmiş tarihli eylemler yeniden mercek altına alındı.



İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda 18 kişi yakalandı.

2 İTİRAFÇININ İFADELERİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Operasyonun temelini, daha önce silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla cezaevine giren 2 kişinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler oluşturdu.

Şüphelilerin anlatımları doğrultusunda örgütün geçmiş yıllardaki faaliyetleri ve çeşitli saldırılardaki sorumluluklarına ilişkin yeni bilgiler elde edildi.

İfadeler üzerine 2016 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirilen ve failleri belirlenemeyen bazı saldırılara ilişkin soruşturma genişletildi.