DHKP-C'ye 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 itirafçı konuştu: 18 kişi yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Etkin pişmanlıktan yararlanan 2 kişinin ifadeleri, örgütün geçmişte gerçekleştirdiği öne sürülen saldırılara ilişkin soruşturmayı derinleştirdi. 2016-2019 yılları arasındaki molotoflu ve silahlı saldırıların da mercek altına alındığı soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 21 adrese düzenlenen baskınlarda 18 kişi yakalandı.
Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmada itirafçıların ifadeleri yeni bir operasyonun önünü açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 adrese düzenledikleri operasyonlarda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, aralarında polis araçlarına yönelik molotoflu saldırılar ve AK Parti seçim bürosunun kurşunlanmasının da bulunduğu geçmiş tarihli eylemler yeniden mercek altına alındı.
İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
Soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda 18 kişi yakalandı.
2 İTİRAFÇININ İFADELERİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Operasyonun temelini, daha önce silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla cezaevine giren 2 kişinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler oluşturdu.
Şüphelilerin anlatımları doğrultusunda örgütün geçmiş yıllardaki faaliyetleri ve çeşitli saldırılardaki sorumluluklarına ilişkin yeni bilgiler elde edildi.
İfadeler üzerine 2016 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirilen ve failleri belirlenemeyen bazı saldırılara ilişkin soruşturma genişletildi.
POLİS ARAÇLARINA MOLOTOFLU SALDIRILAR MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçmiş yıllarda gerçekleştirilen saldırılar yeniden incelendi.
İtirafçı ifadelerinde yer alan eylemler arasında şu olaylar bulunuyor:
31 Mart 2016: Sultangazi'de TOMA aracına yönelik molotoflu saldırı.
1 Mayıs 2016: Sultangazi'de polis araçlarına molotoflu saldırı ve Gazi Polis Merkezi'ne silahla ateş açılması.
2016: Sultangazi'de Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kulübenin yakılması.
2017: Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart bırakılması.
2019: AK Parti Sultangazi Seçim Bürosu'nun kurşunlanması.
İfadeler doğrultusunda, geçmişte faili belirlenemeyen 4 olayın failleri ve talimat veren kişilere ilişkin tespitler yapıldığı belirtildi. AK Parti seçim bürosuna yönelik saldırıya ilişkin de ifadeler alındı.
50 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 11'inin cezaevinde bulunduğu, 20'sinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere yönelik adli işlemler başlatıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İtirafçıların verdiği bilgiler doğrultusunda geçmiş yıllardaki saldırılar ve örgütsel bağlantılara ilişkin incelemeler devam ediyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin adli süreçleri sürerken, soruşturmanın diğer şüpheliler yönünden de devam ettiği öğrenildi.