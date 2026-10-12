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Ankara'da 13 Ekim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Saat 08.30’dan itibaren Cumhuriyet Caddesi’nin belirli bölümü ve Çapa Sokak’ta ulaşım durdurulacak. İhtiyaç duyulması halinde bazı cadde ve sokaklar da çift yönlü olarak programlar sona erene kadar trafiğe kapatılabilecek.

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Ankara'da 13 Ekim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yollar 13 Ekim Salı günü araç trafiğine kapatılacak.

ARAÇ TRAFİĞİNE İZİN VERİLMEYECEK

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek.

Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. (Fotoğraflar: AA)Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. (Fotoğraflar: AA)

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşak ile Ulus kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

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