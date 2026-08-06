CHP'li Üsküdar Belediyesinde gündeme gelen "çikolata kutusunda rüşvet" yönteminin, CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesinde de uygulandığı ortaya çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da olduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasındaki müşteki, şüpheli ve tanık ifadeleri, belediyedeki devasa usulsüzlük ağını gözler önüne serdi. Soruşturma detaylarında, çikolata kutusunda teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere, kepçeli şantajlardan elden dağıtılan milyonlarca liralık avantalara kadar dikkat çekici iddialar yer aldı.

GİZLİ ODAYA BIRAKILAN PARA Soruşturma dosyasında yer alan CİMER ihbarı ve tanık beyanlarına göre, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na bir inşaat firması tarafından çikolata kutusu içinde 1,2 milyon dolar rüşvet verildi. Bu yöntemle Eryaman Tunahan Mahallesi'ndeki belediye arsasının ihaleye girilmeksizin firmaya devredildiği öne sürüldü. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen müteahhit Hüdaver Alkaya ise MS hastası kızının tedavi masrafları için bitirdiği konutların iskânını 73 gün boyunca alamadığını belirtti. Sorunu çözmek için Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit'in makam odasına gittiğini aktaran Alkaya, oda içerisinde yer alan gizli kapıdan özel bir bölmeye geçtiklerini ifade etti. Alkaya, iskân onayını alabilmek için 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde buradaki masaya bıraktığını, ödemeden yaklaşık bir hafta sonra iskân belgesinin düzenlendiğini açıkladı.