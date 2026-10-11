TBMM'de fon mesaisi başlıyor: 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren teklif komisyonda... Kızılay Kanunu yolda
TBMM yeni haftaya yoğun gündemle giriyor. AK Parti tarafından sunulan ve 455 bin 758 yatırımcıyı yakından ilgilendiren 9 maddelik yatırım fonlarının tasfiyesine yönelik kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle mağdurlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Genel Kurul'da ise Türk Kızılayı'nın faaliyetlerini yeniden düzenleyen kanun teklifi görüşülecek. Ayrıca KİT Komisyonu kamu kurumlarının hesaplarını denetlemeye başlayacak. BM İnsan Yerleşimleri Programı anlaşması da milletvekillerinin onayına sunulacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milyonlarca liralık fon krizine çözüm getirecek tarihi düzenleme başta olmak üzere kritik başlıkları ele almak üzere yeni haftada yoğun mesaiye hazırlanıyor.
455 BİN YATIRIMCIYI İLGİLENDİREN TEKLİF KOMİSYONDA
AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan 9 maddelik Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül'deki kararlarıyla tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunu kapsayan düzenleme, 455 bin 758 kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.
Kanun teklifinin gerekçesinde sürece dair, "Fon pay sahipliği, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu, portföy saklama kuruluşları ve dağıtım kuruluşlarının kayıtları mutabık hale getirilerek fon ve hesap bazında tespit edilecek." denildi.
1 MİLYONA KADAR ARA ÖDEME YAPILACAK
Tasfiye sürecinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde yürütüleceği belirtilen teklifte, ödeme planlarına ilişkin detaylar dikkat çekiyor.
Teklif metninde, "Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan fon pay sahiplerine bu tutara kadar, 1 milyon liranın üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. İlk ara ödeme, endeksleme uygulanmamış net yatırım tutarıyla sınırlı olacak." bilgisi yer alıyor.
Nihai ödeme tutarının ise yatırımcıların net yatırım tutarlarının TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanması öngörülüyor.
Öte yandan piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarına karışan kişi ve kurumlara ödeme yapılmayacağı vurgulandı.
KIZILAY KANUNU GENEL KURUL GÜNDEMİNDE
TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmelerine geçen hafta başlanamayan Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak.
Derneğin faaliyetlerini daha etkin hale getirmeyi amaçlayan teklifte Kızılay'ın amacı, "Uluslararası hukuk ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi, afet, acil durumlar ve savaş gibi durumlarda vatandaşların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi" şeklinde tanımlanıyor.
"ESİR DEĞİŞİMLERİNDE ARACI OLARAK GÖREV YAPACAK"
Yeni düzenlemeyle birlikte Türk Kızılayı'nın adı, bayrağı ve amblemi izinsiz kullanılamayacak. Kurumun uluslararası arenadaki rolüne dikkat çekilen kanun teklifinde, "Kızılay, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret etme, koşulları izleme, aile haberleşmesini sağlama, kayıpları araştırma ve insani yardım ulaştırma faaliyetlerini yerine getirecek ve esir değişimleri ile aile birleşimlerinde aracı olarak görev yapacak." denildi.
Ayrıca olağanüstü durumlar, afet, savaş ve çatışma zamanlarında çalışan Kızılay personeline tazminat ödenmesi karara bağlanıyor. Afet lojistik hizmetleri ve geçici barınmaya yönelik ürün ve hizmetler, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan Kızılay'dan temin edilebilecek.
KİT KOMİSYONU 45 KURUMU DENETLEYECEK
Meclis mesaisinde KİT Komisyonu da denetim faaliyetlerine başlıyor. Komisyon, denetimi kapsamındaki 45 kamu kurum ve kuruluşunun 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını inceleyecek.
Bu hafta Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün hesapları masaya yatırılacak.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANLAŞMASI ONAYA SUNULACAK
Genel Kurul'da Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 üye seçimi gerçekleştirilecek. Gündeme alınan diğer önemli madde ise Türkiye ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı arasında Doğu Avrupa ve Türkistan ülkeleri için Türkiye'de BM-Habitat Bölge Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanması olacak.
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ise 13 Ekim'de toplanarak başkanvekili seçimini yapacak. Toplantıda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye-AB İlişkileri konusunda sunum gerçekleştirecek. Siyasi partilerin grup toplantıları ise salı ve çarşamba günleri yapılacak.