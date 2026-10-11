KIZILAY KANUNU GENEL KURUL GÜNDEMİNDE

TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmelerine geçen hafta başlanamayan Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak.

Derneğin faaliyetlerini daha etkin hale getirmeyi amaçlayan teklifte Kızılay'ın amacı, "Uluslararası hukuk ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi, afet, acil durumlar ve savaş gibi durumlarda vatandaşların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi" şeklinde tanımlanıyor.

"ESİR DEĞİŞİMLERİNDE ARACI OLARAK GÖREV YAPACAK"

Yeni düzenlemeyle birlikte Türk Kızılayı'nın adı, bayrağı ve amblemi izinsiz kullanılamayacak. Kurumun uluslararası arenadaki rolüne dikkat çekilen kanun teklifinde, "Kızılay, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret etme, koşulları izleme, aile haberleşmesini sağlama, kayıpları araştırma ve insani yardım ulaştırma faaliyetlerini yerine getirecek ve esir değişimleri ile aile birleşimlerinde aracı olarak görev yapacak." denildi.

Ayrıca olağanüstü durumlar, afet, savaş ve çatışma zamanlarında çalışan Kızılay personeline tazminat ödenmesi karara bağlanıyor. Afet lojistik hizmetleri ve geçici barınmaya yönelik ürün ve hizmetler, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan Kızılay'dan temin edilebilecek.

KİT KOMİSYONU 45 KURUMU DENETLEYECEK Meclis mesaisinde KİT Komisyonu da denetim faaliyetlerine başlıyor. Komisyon, denetimi kapsamındaki 45 kamu kurum ve kuruluşunun 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını inceleyecek. Bu hafta Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün hesapları masaya yatırılacak.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANLAŞMASI ONAYA SUNULACAK

Genel Kurul'da Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 üye seçimi gerçekleştirilecek. Gündeme alınan diğer önemli madde ise Türkiye ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı arasında Doğu Avrupa ve Türkistan ülkeleri için Türkiye'de BM-Habitat Bölge Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanması olacak.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ise 13 Ekim'de toplanarak başkanvekili seçimini yapacak. Toplantıda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye-AB İlişkileri konusunda sunum gerçekleştirecek. Siyasi partilerin grup toplantıları ise salı ve çarşamba günleri yapılacak.