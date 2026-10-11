Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şubat-Eylül 2026 döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı yürütülen adli soruşturmaların dev bilançosunu kamuoyuna duyurdu. 81 ilde düzenlenen 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını belirten Bakan Gürlek, piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu ile binlerce taşınmaz ve araca el konulduğunu açıkladı.

Suç örgütlerine operasyon: 32 bin tutuklama

Türkiye genelinde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine karşı yürütülen adli ve kolluk operasyonlarında tarihi bir başarıya imza atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 8 aylık mücadelenin rakamlarını paylaştı.