Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

MHP konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı