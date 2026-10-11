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Kahramanmaraş'ta ölümlü kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç ve MHP İl Başkanı yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Samet Özdemir hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, MHP İl Başkanı Mansur Metehan ve koruma polisi de bulunuyor. Yaralılar Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kahramanmaraş'ta ölümlü kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç ve MHP İl Başkanı yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç kazadan yaralandı. (Foto: AA)MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç kazadan yaralandı. (Foto: AA)

KAVŞAKTA KAZA

07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil, Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada 7 kişi yaralandı. (Foto: AA)Kazada 7 kişi yaralandı. (Foto: AA)


ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden görüntüler (Foto: AA)Olay yerinden görüntüler (Foto: AA)

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. (Foto: AA)Yaralılar hastaneye kaldırıldı. (Foto: AA)

MHP'Lİ VEKİL KARAKOÇ YARALANDI

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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