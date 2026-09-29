İhsan Karademir Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana ortakları bilir
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayla paralel sahneler barındırdığı öne sürülen Kurtlar Vadisi Pusu'nun yapımcı şirketi Pana Film'in Direktörü İhsan Karademir gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Karademir'in, senaryo müdahaleleri için Pana Film ortaklarını işaret etmesi ve sokak izinleri için FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'ten yardım aldıklarını itiraf etmesi dosyaya damga vurdu.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcı şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımını üstlenen Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in Silivri Adliyesi'nde savcılık tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.
"FETÖ MÜDAHALESİ VARSA PANA BİLİR"
Sorgusunda film şirketindeki yapılanmaya ilişkin soruları yanıtlayan Karademir, "Senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bunu Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilir" dedi.
Dizi çekimlerindeki sokak kapatma izinleri için FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'ten yardım aldıklarını belirten Karademir, plaka sahneleri ile dekor işlerinden sanat ekibinin sorumlu olduğunu söyledi.
SENARYOYA FETÖ MÜDAHALESİ İDDİASI
Savcılık sorgusunda film şirketindeki yapılanmaya ve senaryo süreçlerine ilişkin kritik sorulara yanıt veren Karademir, "Eğer senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler." dedi.
SOKAK KAPATMA İZİNLERİ VE BAYRAM ÖZBEK DETAYI
Dizi çekimleri sırasında yaşanan süreçleri anlatan Karademir, eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek ile tanışıklığını da anlattı. Karademir, "İstanbul'da emniyet müdürlüğü yaptığı için dizi çekimlerinde ve dekorasyon işlerinde ihtiyacımız olunca onu arıyorduk. O da bize yardımcı oluyordu. Örneğin dizi çekileceği bir sokakta sokağı kapatma işini hangi ilçedeyse o ilçenin müdürünü arayarak ayarlıyordu. Bazen ben olmadığım zamanlarda Tekin Yördem'e 'Bayram Özbek'i ara, ayarlasın' diyordum." şeklinde konuştu.
SENARYOYA YARDIM EDEN "HAKİM"
Kurtlar Vadisi'nde çalışma sürecine değinen Karademir, "1990'lı yılların sonunda Cemalettin Çoban'ın Beşiktaş Fulya'da bulunan evine gittim. Evinde Mehmet Baş, Pana Film prodüksiyoncusu Mevlana Yördem ve prodüksiyon işi yapan Muhit Kayaoğlu vardı. Senaristliği yapanlar içerisinde bulunan Cüneyt Aysan hakimlik mesleğini yaptığı dönemlerde Kızıltoprak'ta bulunan Pana Film'in ofisine geliyordu ve senaryoya yardım ediyordu. Ayrıca alt senaristliği de yapanlardan Mehmet Turgut ve Ahmet Turgut kardeşlerdir. Mehmet Turgut vefat etti, Ahmet Turgut da şu an yazarlık yapmaktadır. Mehmet, Raci ve Necati arasında sıkıntı olunca herkes Necati'nin yanında yer aldı ve Raci tek kaldı. Bize yansıtılan bu şekildeydi." diye konuştu.
Karademir daha sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Haber: Batuhan Altınbaş