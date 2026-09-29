Sorgusunda film şirketindeki yapılanmaya ilişkin soruları yanıtlayan Karademir, "Senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bunu Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilir" dedi. Dizi çekimlerindeki sokak kapatma izinleri için FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'ten yardım aldıklarını belirten Karademir, plaka sahneleri ile dekor işlerinden sanat ekibinin sorumlu olduğunu söyledi.

İhsan Karademir ve Bayram Özbek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SENARYOYA FETÖ MÜDAHALESİ İDDİASI

Savcılık sorgusunda film şirketindeki yapılanmaya ve senaryo süreçlerine ilişkin kritik sorulara yanıt veren Karademir, "Eğer senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler." dedi.

SOKAK KAPATMA İZİNLERİ VE BAYRAM ÖZBEK DETAYI

Dizi çekimleri sırasında yaşanan süreçleri anlatan Karademir, eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek ile tanışıklığını da anlattı. Karademir, "İstanbul'da emniyet müdürlüğü yaptığı için dizi çekimlerinde ve dekorasyon işlerinde ihtiyacımız olunca onu arıyorduk. O da bize yardımcı oluyordu. Örneğin dizi çekileceği bir sokakta sokağı kapatma işini hangi ilçedeyse o ilçenin müdürünü arayarak ayarlıyordu. Bazen ben olmadığım zamanlarda Tekin Yördem'e 'Bayram Özbek'i ara, ayarlasın' diyordum." şeklinde konuştu.