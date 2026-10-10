Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (solda) de katıldı.

Göreve geldikleri dönemde İstanbul'da 13 AK Partili belediye bulunduğunu aktaran Özdemir, belediye başkanlarının partiye katılımları ve belediye meclislerinde yapılan başkan vekilliği seçimleriyle bu sayının arttığını ifade etti.

Özdemir, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye başarı dileklerini iletirken Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz'ı da tebrik etti.