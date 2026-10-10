CHP, İYİ Parti, DEVA ve diğer partilerde görev yapan 136 isim AK Parti saflarına geçti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi'nde CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere farklı siyasi partilerde görev yapan 136 kişi AK Parti saflarına katıldı. Programda yerel yönetimlerin çalışmaları ve İstanbul'daki belediyelerin hizmet gündemi de ele alındı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi, parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarını bir araya getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in katıldığı programda, aralarında CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve DEM Parti'de daha önce görev yapan isimlerin de bulunduğu 136 kişi AK Parti'ye katıldı.
DEMİR: VATANDAŞIN GÜNDELİK HAYATINA DOKUNMAK ÖNEMLİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yerel yönetim anlayışlarının merkezinde insanın bulunduğunu belirterek katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çekti.
Demir, "Milletle bütünleşmek, vatandaşın gündelik hayatına dokunmakla olur. Yılın her günü mahalle aralarında, okul önlerinde, cami avlularında vatandaşla birlikte olabilmektir bizim işimiz" dedi.
ÖZDEMİR: BELEDİYECİLİK ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ FARK NET
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasıyla başlayan belediyecilik çalışmalarının, AK Parti'nin 2002'de iktidara uzanan yolculuğunda önemli rol oynadığını söyledi.
İstanbul'daki AK Partili belediyelerin hizmetlerini sürdürdüğünü belirten Özdemir, "AK Parti belediyeciliği ile diğer belediyecilik anlayışları arasındaki farkın net ve somut olarak görüldüğü bir dönemin içerisindeyiz." diye konuştu.
Göreve geldikleri dönemde İstanbul'da 13 AK Partili belediye bulunduğunu aktaran Özdemir, belediye başkanlarının partiye katılımları ve belediye meclislerinde yapılan başkan vekilliği seçimleriyle bu sayının arttığını ifade etti.
Özdemir, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye başarı dileklerini iletirken Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz'ı da tebrik etti.
ADALAR BELEDİYESİNDEKİ ARAÇLARIN 12'Sİ ARIZALI
Adalar Belediyesinde göreve başlanmasının ardından yaşanan hizmet sorunlarına değinen Özdemir, belediyeye ait 13 araçtan 12'sinin arızalı olduğunu belirtti. Özdemir, AK Partili belediyelerin desteğiyle ilçede temizlik çalışmalarının hızla başlatıldığını kaydetti.
ATAŞEHİR VE EYÜPSULTAN SEÇİMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
Özdemir, Ataşehir ve Eyüpsultan'da yapılacak belediye başkan vekilliği seçimlerinde adaylarına başarı dileyerek, "Umuyoruz iki ilçemizde de AK Parti hizmetleri yarından itibaren başlar. Oradaki seçimleri de inşallah hep birlikte takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Program, yerel yönetim gündemine ilişkin istişarelerin ardından AK Parti'ye katılan isimlerin karşılanmasıyla sona erdi.