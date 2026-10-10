AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarına tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Abha kentlerindeki havalimanlarına Yemen'deki Husiler tarafından düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 36 kişinin yaralanmasına yol açan saldırılara tepki gösterdi. Bölgesel huzur ve istikrarı hedef alan bu eylemlerin asla kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.
"TERÖR EYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ"
Saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendiren Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz.
Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez.
Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziyelerimizi sunuyoruz.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz."
SUUDİ ARABİSTAN'A HUSİ SALDIRILARI
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.