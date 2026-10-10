AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz."

Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez.

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz.

Saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendiren Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı. Fotoğraf: İHA

SUUDİ ARABİSTAN'A HUSİ SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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