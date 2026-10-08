Ataşehir Belediye Meclisi'nde, CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa etti.

Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Tülay Uçar başkanlığında belediyenin salonunda yapıldı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimi 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

Uçar, Meclis'te bir bilgilendirme yapılacağını belirterek, bunun için divan katibi Seher Gülay'a söz verdi.

Gülay tarafından okunan bilgilendirmede, "Ataşehir Belediye Meclis Başkanlığına, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildim. Bundan sonraki süreçte siyasi partisi üyeliğimden ayrılarak Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliğime bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Ekrem Köse." ifadeleri yer aldı.

Gündem dışı konuşmaların da yapıldığı Meclis'te görüşülen maddelerin ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından toplantı sona erdi.

ATAŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNDE SON DURUM

Belediye Meclisi'ndeki son durum şu şekilde:

Parti Üye Sayısı CHP 18 üye AK Parti 16 üye MHP 2 üye Bağımsız 1 üye

CHP'den istifa edere AK Parti'ye katılan 6 meclis üyesi

Ataşehir Belediye Meclisi'nde 29 Eylül 2026'da CHP'li 6 meclis üyesi (Oğuz Sarul, Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Mehmet Alver, Abdullah Aslan ve Cengiz Kayayurt) partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.