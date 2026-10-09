Diyarbakır Bismil'de uyuşturucu operasyonu: 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin tamamı tutuklandı. Bakanlık, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının ülke genelinde kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen jandarma operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Bismil ilçesinde operasyon düzenlendi.
2 TON 200 KİLOGRAM ESRAR!
Operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.
"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."
Bakanlık, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ve çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.