Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Bismil ilçesinde operasyon düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 250 kilogram esrar ele geçirildi (Foto: Takvim - İçişleri Bakanlığı)

2 TON 200 KİLOGRAM ESRAR!

Operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."