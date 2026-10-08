Okula saldırı ses kaydı Başakşehir’i alarma geçirdi! 17 yaşındaki şüpheliye işlem
İstanbul Başakşehir’de bir okula saldırı düzenleneceğine ilişkin ses kaydını sosyal medya platformlarında paylaşan 17 yaşındaki S.K. hakkında adli işlem başlatıldı. S.K. hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
İstanbul Başakşehir'de sosyal medya platformlarında ilçedeki bir okula saldırı düzenleneceğine ilişkin ses kaydının paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. tespit edildi.
SES KAYDINI PAYLAŞAN 17 YAŞINDAKİ S.K. TESPİT EDİLDİ
Sosyal medya platformlarında ilçedeki bir okula saldırı düzenleneceğine ilişkin ses kaydı paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ses kaydını paylaştığı belirtilen 17 yaşındaki S.K. tespit edildi.
17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Emniyet ekiplerinin çalışmasının ardından S.K. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.