HAK EDİŞ GELDİ, YÜZDE 10 ÇEKİLDİ Mağden'in savunmasının en çarpıcı bölümlerinden biri, Emrah Bağdatlı'ya verdiğini söylediği yüzde 10'luk komisyon oldu. Paranın nasıl teslim edildiğini anlatan Mağden, şu ifadeleri kullandı: "Hak edişimizi yaptıktan sonra, ancak paramız bize ulaştıktan sonra ben çekerdim ve muhasebeye iletirdim. O da birisini gönderirdi, aldırırdı." Parayı almaya gelen kişiye ilişkin bilgisi olup olmadığı sorulan Mağden, şunları söyledi: "Yok. Hatta bu konuyla ilgili muhasebecim de ifade verdi. Çünkü ben hiçbir zaman vermedim. Her zaman bizim muhasebeye iletirdim. Ama anladığım kadarıyla onların ifadesine göre de her zaman aynı kişi değildi." Mağden, Emrah Bağdatlı'nın İBB'de resmî bir görevi bulunmadığını bildiğini, verdiği paranın kendi hak edişinden karşılandığını ve işlerin fiyatlarını şişirmediğini savundu.

PARANIN SİSTEME GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ Duruşma savcısı, Mağden'in önceki beyanında Emrah Bağdatlı'nın kendisine, "Bu para benim cebime girmiyor. Bir sistem var. Bu sistem içinde değerlendirildiğinde çok paraya ihtiyaç olacak. Bu nedenle İBB'de çalışan herkes bu sisteme katkı sağlıyor" şeklinde ifadelerde bulunduğunun yer aldığını hatırlattı. Savcının, bu sözlerin kendisine doğrudan söylenip söylenmediğine ilişkin sorusuna Mağden, "Bana söyledi" yanıtını verdi. Mağden, savunmasında "sistem" söylemine ilişkin şunları kaydetti: "Sistem söylemini bir tek Emrah Bağdatlı'dan duydum. Ancak bunu benden para aldığında utandığı için mi uydurdu, yoksa gerçek miydi, hiçbir zaman bilemedim. Bu yüzden de pek fazla sorgulamadım. Ancak benden her para alışında sistemin varlığından ve bu paranın sisteme girdiğinden bahsediyordu." FATURAYI KESECEK ŞİRKETİ DE TUTARI DA ONLAR BELİRLEDİ Mağden, şirketinin kazandığı ihalelerin kapsamında kendi uzmanlık alanlarına girmeyen işler bulunduğunu, bu işlerin başka şirketlere yaptırıldığını ve faturaların kendi şirketine yönlendirildiğini anlattı. Mağden, fatura trafiğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İhale kapsamları çok genişti. İçinde bizim işimiz olmayan ve hizmetini veremeyeceğimiz bir sürü iş kalemi vardı. Çadır gibi, ses, ışık gibi. Dolayısıyla bu kalemlerin işlerini İletişim Başkanlığı kendi verir, sonrasında bize Güldem Hanım vasıtasıyla hangi firmalardan ne kadar fatura geleceğini söylerdi. Biz de fatura tutarı tutuyorsa kabul eder ve hak edişimizi alınca da onlara öderdik." Mağden, ihale tutarının önemli bir bölümünün başka firmaların yaptığı işlerden oluştuğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin bizim aldığımız 30 milyonluk bir ihale varsa olsa olsa 15 milyon, belki daha azı bizim gerçek hak edişimizdir. Diğerleri, diğer firmaların yaptığı işlerdir." Duruşma savcısı, fatura kesme süreçlerini Güldem Şık'ın yönetip yönetmediğini sordu. Mağden, şu yanıtı verdi: "Evet ama tabii oran böyle olmazdı. Yani yüzde 20'sini biz yapıp da yüzde 80'i olmazdı. Normalde en iyi yarı yarıya olurdu. Evet, biz o bilgiyi alırdık. Yani bu firmadan bu kadar."

"İŞLERİNE KARIŞMAMIZI İSTEMİYORLARDI" Savcı, Mağden'in önceki beyanında Emrah Bağdatlı ve Güldem Şık'ın, kendilerine fatura kesecek şirketlerin işlerine karışılmasını istemediğini söylediğini hatırlattı. Bunun nedeni sorulan Mağden, şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum. Yani sonuçta bizim işimiz değildi aslında. Ama onların herhalde bir şekilde tercihleri... Çünkü sonuçta ben onların yapacağı tercihin aynısını yapmayabilirdim. Belki tercihi kendileri yapmak istediler, bilemiyorum." Mağden ayrıca ihalelere katılmak istemediklerini bildirmelerinin ardından Pangram isimli şirket üzerinden çalışmaya devam ettiklerini anlattı. Mağden, kendisine iletilen talebi şu sözlerle aktardı: "Pangram'ın kurulma sebebi de aslında şu: İhaleyi 45 Tasarım aldığı için, bundan sonraki bizim söylediğimiz özel işleri yapacağınız zaman böyle bir şeyi 45'te yapmayın. Sahibi de başka olsun, dedi. Başka bir firma olsun. Sonra Sayıştay vesaire problem olabilir, dedi."

CEM ÇELİK: MURAT ONGUN'UN TALİMATI OLDUĞU SÖYLENDİ Tuce Yatırım yetkilisi Cem Çelik'in Dijital Deneyim Müzesi projesine ilişkin savunması da benzer fatura yönlendirmesi iddialarını gündeme taşıdı. Çelik, 2024 yılı başında Murat Abbas'ın Dijital Deneyim Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Panorama 1453 Tarih Müzesi için reklam ve etkinlik çalışmaları yapılacağını, paylaşım oranları gereği şirketine 10 milyon lira düştüğünü bildirdiğini söyledi. Talebin kimden geldiğini sorduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Murat Abbas bunun yukarıdan istendiğini söyledi. Kimin talep ettiğini sorduğumda da Murat Ongun'un talimatı olduğunu belirtti. Kültür AŞ'nin kendi payını ödediğini de söyledi. Bunlar Murat Abbas'ın bana aktardığı açıklamalardır." Çelik, bu konuşmanın ardından Barış Kılıç'a yönlendirildiğini, Kılıç'ın da Güldem Şık'ın kendisiyle irtibata geçeceğini bildirdiğini söyledi. ÜÇ ŞİRKETTEN 12,7 MİLYON LİRALIK FATURA Çelik'in anlatımına göre Güldem Şık, Tuce Yatırım'ın fatura bilgilerini aldı ve Sinco Global, OMR ile MK Grup isimli üç şirketin reklam işi yapacağını bildirdi. Çelik, ödeme sürecini şöyle anlattı: "Daha sonra telefonla fatura bilgilerimi aldı ve Sinco, OMR ve MK Grup adlı üç şirketin reklam işinin yapılacağı, faturanın bu şirketler tarafından düzenleneceği ve hemen ödenmesi gerektiğini bildirdi. Bu kadar kısa sürede ödeme yapamayacağımı söyleyince durumu Barış Kılıç'a ileteceğini belirtti. Bir veya iki gün sonra Barış Kılıç beni arayarak ödemelerin geciktirilmemesini, aksi hâlde diğer iki müzedeki sözleşmelerin de feshedilebileceğini söyledi. Bunun üzerine düzenlenen faturaları banka havaleleriyle ödedim." Çelik, Barış Kılıç ile Güldem Şık'ın yönlendirmesi ve ödeme baskısı sonucunda şirketine reklam, tanıtım ve etkinlik adı altında KDV dahil yaklaşık 12,7 milyon liralık fatura ödetildiğini savundu. FATURALAR AYNI GÜN DÜZENLENDİ Cem Çelik, üç faturanın da 31 Ocak 2024'te Tuce Yatırım adına düzenlendiğini söyledi. Çelik'in verdiği bilgilere göre OMR, 1 milyon 500 bin liralık hizmet bedeli ile 300 bin lira KDV olmak üzere toplam 1 milyon 800 bin liralık fatura kesti. MK Grup'un faturası ise 3 milyon 500 bin liralık hizmet bedeli ve 700 bin liralık KDV ile 4 milyon 200 bin liraya ulaştı. Sinco Global'in faturasında billboard, afiş, etkinlik, broşür, vinil baskı ve konstrüksiyon malzemesi kalemlerinin yer aldığını belirten Çelik, üç şirkete yapılan toplam ödemenin yaklaşık 12,7 milyon lirayı bulduğunu ifade etti. LOGOLARINI BİLE İSTEMEDİLER Çelik, milyonlarca liralık faturalara konu reklam çalışmalarının nerede ve nasıl yayımlandığına ilişkin kendilerine herhangi bir belge sunulmadığını öne sürdü. Üç şirketle hizmetin kapsamı, bedeli, teslimi ve onay sürecine ilişkin yazılı bir sözleşme imzalamadıklarını söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Daha sonra reklamların nerede ve nasıl yayımlandığını gösteren belgeleri ve ilan görsellerini Güldem Şık ile Barış Kılıç'tan birkaç kez istedim ancak bana dönüş yapılmadı. Sinco Global, MK Grup ve OMR ile faturaya konu hizmetlerin kapsamını, bedelini, teslimini, onay sürecini belirten yazılı bir sözleşme imzalamadık. Sinco Global ve MK Grup'un hazırladığı ileri sürülen görsel ve yazılım materyalleri onayımıza sunulmadı. Tanıtımımızda Tuce'nin logosunun da bulunmasını beklediğimiz hâlde bizden logo dahi istenmedi. Materyaller bize teslim edilmedi. Kime, ne zaman ve nasıl teslim edildiği, hangi müzenin tanıtımında, hangi mecralarda ve ne süreyle kullanıldığı bildirilmedi." Çelik, soruşturma sürecinde söz konusu paraların reklam için kullanılmadığını öğrendiklerini ileri sürdü. Kendilerine fatura düzenleyen üç şirket hakkında savcılığa başvurduklarını ve gerçekleşmeyen hizmetlere ilişkin ödemelerin iadesi için dava açtıklarını belirten Çelik, bu davalarda faturaların mali kayıtlara dahi işlenmediğinin ortaya çıktığını savundu. YÖNLENDİRME ZİNCİRİNİ TEK TEK ANLATTI Duruşma savcısı, Cem Çelik'e fatura kesme sürecinde kendisini kimlerin yönlendirdiğini sordu. Çelik, şu yanıtı verdi: "Başta firma ismi vermeden Murat Abbas, sonrasında Barış Kılıç'a yönlendirdi. Barış Kılıç da Güldem Şık'a yönlendirdi." Güldem Şık'ı kim olarak bildiği sorulan Çelik, "Güldem Şık'ı Barış Bey tanıştırdı benimle. Ben kendisini İletişim Koordinatörlüğünde çalışan bir hanımefendi zannetmiştim" dedi. Çelik, dava süreçlerinin başlamasının ardından Güldem Şık'ı karşı taraftaki bir reklam şirketinin ofisinden çıkarken gördüğünü ve Şık'ın kendisini görünce şaşırıp paniklediğini doğruladı. Savcının, söz konusu reklam şirketinin tabelasının operasyon öncesinde söküldüğüne ilişkin sözlerine Çelik, "Evet" yanıtını verdi.