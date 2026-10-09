AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından hazırlanan " Gazze: Vicdanın Şahitliği " fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 3. yılı dolayısıyla düzenlenen serginin açılışı, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından çekilen ve " Yılın Kareleri " seçkisinde yer alan 20 fotoğrafın bulunduğu sergide, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yaşananlara, Filistinli sivillerin karşı karşıya kaldığı insani tabloya ve savaşın geride bıraktığı izlere dikkat çekildi. Sergide ayrıca, Kudüs'te bölgedeki gelişmeleri takip eden TRT Haber ekibine ait İsrail polisinin saldırısı sonucu kırılan kamera da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman serginin açılışında konuşma yaptı.

"YAŞANANLAR İNSANLIĞIN, DEĞERLERİN VE MEDENİYETİN İFLAS ETTİĞİNİN İSPATIDIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'nin ve Filistin'in unutulmamasını, Gazze'deki zulmün ve katil İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımın herkes tarafından bir kez daha görülmesini istediklerini söyledi.

Bu meselenin vicdanların sustuğu, insanlığın öldüğü bir mesele haline geldiğini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti: "Katil İsrail devletinin Gazze'de yaptığı soykırım asla kabul edilemez. Katil Netanyahu Yüce Divan'da ve İnsan Hakları Mahkemesinde yargılandığında insanlık ancak o zaman teselli bulacaktır. Aslında fazla söze gerek yok. Geçen 3 yılda yaşananlar, insanlığın, değerlerin ve medeniyetin iflas ettiğinin ispatıdır. Biz de buna ışık tutmak maksadıyla genel merkezimizde gazetecilerin çektiği fotoğrafları sergiliyoruz. Amacımız, katil İsrail'i bir kez daha lanetlemek."