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Gazeteci Murat Ağırel yeniden gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı

Geçtiğimiz günlerde hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Ağırel'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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Gazeteci Murat Ağırel yeniden gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı

Muhalefetin sözcülüğünü yapan gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen işlem kapsamında Murat Ağırel'in evinde arama yapıldı. Ağırel, aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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