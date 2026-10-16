Gazeteci Murat Ağırel yeniden gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı
Geçtiğimiz günlerde hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Ağırel'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
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Muhalefetin sözcülüğünü yapan gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen işlem kapsamında Murat Ağırel'in evinde arama yapıldı. Ağırel, aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel