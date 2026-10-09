Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Yüksek kârlı gizli fon davasında yeniden hâkim karşısına çıkan Seçil Erzan, tahliyesini talep etti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında futbolcularından bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın davası istinaftan döndü.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"BANKA BU PARAYI ÖDESİN DİYE KURBAN OLMAYA DEVAM MI EDECEĞİM?"

Duruşmada konuşan Erzan, katılanların beyanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Alacak tutarları dışında kimse doğruyu söylemiyor. Bankadan faiz almak istedikleri için bankadan alacağımız var diyorlar. Ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim?

Eğer aldatma durumum olsaydı ben bankamı mağdur etmiş olurdum. Kimsenin iradesini fesada uğratmadım, kimsenin parasını cebime almadım. Hangi dolandırıcı cebine bir kuruş almadan dolandırır? Annemin bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ediyorum" dedi.