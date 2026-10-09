Bakan Çiftçi’den Atina’da net mesaj: Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina’da Yunan mevkidaşı Michalis Chrisochoidis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Yunanistan’da bulunan suç örgütü liderlerinin Türkiye’ye iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. Bazı örgüt liderlerinin tutuklu oldukları hâlde Türkiye’deki yapılanmalarla irtibat kurup eylemlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Çiftçi, “Yunanistan'ın suçluların sığınağı olmaması” gerektiğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede terör örgütleri, yeni nesil suç örgütleri ve sınır aşan suçlarla mücadele ile güvenlik ve kolluk iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin başlıklar ele alındı.
"YUNANİSTAN'IN SUÇLULARIN SIĞINAĞI OLMAMASI ÖNEMLİ"
Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin son yıllarda liderlerin öncülüğünde geliştiğini belirten Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki Üçlü Mekanizma kapsamında önemli mesafe alındığını söyledi.
Çiftçi, düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye'nin attığı adımlara dikkat çekerek, "Ülkemizi, düzensiz göçmenlerin kolaylıkla giremeyeceği; girse bile çıkamayacağı, rahatça dolaşamayacağı, çalışamayacağı ve yakalandıkları takdirde de sınır dışı edilecekleri bir yer hâline getirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.
İki ülkenin kolluk birimleri arasındaki temasların ve anlık bilgi paylaşımının Yunanistan'daki organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara katkı sağladığını belirten Çiftçi, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
625 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ
Organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin rakamları paylaşan Çiftçi, yıl başından bu yana 1.741 operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Bu operasyonlarda 22'si uluslararası nitelikte olmak üzere toplam 625 suç örgütünün çökertildiğini belirten Çiftçi, 8 bin 170 organize suç örgütü üyesinin tutuklandığını söyledi. Çiftçi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da 35 bin 819 zehir tacirinin tutuklandığını kaydetti.
YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medya ve dijital iletişim platformları üzerinden örgütlendiğine dikkat çeken Çiftçi, bu yapıların eylemleri ile suç gelirlerinin dijital mecralar üzerinden takip edildiğini belirtti.
Çiftçi, uluslararası iş birliğinin önemini şu sözlerle vurguladı:
"Hiçbir ülkenin suçla mücadelede tek başına sonuç alması mümkün değildir. Eski tip konvansiyonel suç örgütlerine nazaran, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede uluslararası iş birliği daha da büyük bir önem kazanmıştır. Ülkemiz açısından öncelikli tehdit alanlarından biri durumundaki yeni nesil organize suç örgütlerinin lider ve üyelerinin yakalanarak ülkemize iade edilmeleri konusunda özellikle hassasiyetinizi bekliyoruz."
TUTUKLU ŞAHISLARIN ÖRGÜTLERLE İRTİBATINA DİKKAT ÇEKTİ
Yunanistan'da yakalanan bazı suç örgütü liderlerinin tutuklu bulundukları sırada dahi örgütleriyle irtibat kurmaya ve eylemler gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Çiftçi, iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi.
Çiftçi, "Buna engel olunması çok önemlidir. Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını bekliyoruz. Gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz iadeler neticesinde, Yunanistan'ın suçluların sığınabileceği bir yer olmadığının da altı çizilmiş olacaktır" dedi.
İADE SÜREÇLERİNDE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VURGUSU
Yunanistan'da yakalanan suçluların iade işlemlerinde yaşanan sorunlara da değinen Çiftçi, bazı iadelerin son aşamada durdurulduğunu söyledi.
Çiftçi, mevcut Geri Kabul Anlaşması hükümlerinden yararlanılabileceğini belirterek, şartları oluşan kişiler için sınır dışı mekanizmasının uygulanabileceğini ifade etti.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLENMESİN"
PKK/PYD, DEAŞ, DHKP/C ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, Türkiye'ye yönelik fiili terör tehdidinin büyük ölçüde sonlandırıldığını söyledi.
Çiftçi, "Bu süreçte örgütün 'Terörsüz Türkiye' sürecinin oluşturduğu olumlu atmosferi, EUROPOL ve istihbarat raporlarına da yansıyan yasal görünümlü faaliyetlerine alan açmak amacıyla istismarına engel olunmalıdır" ifadelerini kullandı.
ÇİFTÇİ'DEN FETÖ MESAJI
FETÖ'nün mülteci statüsünün kötüye kullanılması gibi faaliyetlerinin Yunanistan ve diğer ülkelerin kamu düzeni açısından tehdit oluşturduğunu belirten Çiftçi, Yunanistan'dan örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesini istedi.
Çiftçi, "Siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir" diye konuştu.
Çiftçi, iki ülkenin iş birliği ve güç birliğini geliştirerek suç ve suçlularla daha etkin mücadele edebileceğini belirterek, "Günümüzde artık hiçbir ülke diğerinin güvenliğini ilgilendiren bir alanda güvenli liman olmamalıdır diye düşünüyoruz. Bu da bizi işbirliğine zorluyor. Burada bulunmamızın tek gayesi bu" dedi.