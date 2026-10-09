Görüşmede terör örgütleri, yeni nesil suç örgütleri ve sınır aşan suçlarla mücadele ile güvenlik ve kolluk iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin başlıklar ele alındı.

İki ülkenin kolluk birimleri arasındaki temasların ve anlık bilgi paylaşımının Yunanistan'daki organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara katkı sağladığını belirten Çiftçi, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çiftçi, düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye'nin attığı adımlara dikkat çekerek, "Ülkemizi, düzensiz göçmenlerin kolaylıkla giremeyeceği; girse bile çıkamayacağı, rahatça dolaşamayacağı, çalışamayacağı ve yakalandıkları takdirde de sınır dışı edilecekleri bir yer hâline getirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin son yıllarda liderlerin öncülüğünde geliştiğini belirten Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki Üçlü Mekanizma kapsamında önemli mesafe alındığını söyledi.

Bakan Çiftçi Yunan mevkidaşı Chrisochoidis ile bir araya geldi. (Fotoğraflar: DHA)

625 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin rakamları paylaşan Çiftçi, yıl başından bu yana 1.741 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bu operasyonlarda 22'si uluslararası nitelikte olmak üzere toplam 625 suç örgütünün çökertildiğini belirten Çiftçi, 8 bin 170 organize suç örgütü üyesinin tutuklandığını söyledi. Çiftçi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da 35 bin 819 zehir tacirinin tutuklandığını kaydetti.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medya ve dijital iletişim platformları üzerinden örgütlendiğine dikkat çeken Çiftçi, bu yapıların eylemleri ile suç gelirlerinin dijital mecralar üzerinden takip edildiğini belirtti.

Çiftçi, uluslararası iş birliğinin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Hiçbir ülkenin suçla mücadelede tek başına sonuç alması mümkün değildir. Eski tip konvansiyonel suç örgütlerine nazaran, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede uluslararası iş birliği daha da büyük bir önem kazanmıştır. Ülkemiz açısından öncelikli tehdit alanlarından biri durumundaki yeni nesil organize suç örgütlerinin lider ve üyelerinin yakalanarak ülkemize iade edilmeleri konusunda özellikle hassasiyetinizi bekliyoruz."