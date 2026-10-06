Projenin tamamlanmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısı 11'den 14'e yükselecek. Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalizasyon sistemine sahip olarak inşa edilen Çerkezköy-Kapıkule kesiminde saatte 200 kilometre işletme hızına uygun altyapı oluşturuldu. Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa edilirken, 353 kilometrelik ray serimi tamamlandı.

Bakan Uraloğlu, yeni hatla Trakya’nın üç ilinin hızlı tren ağına dahil olacağını ve doğrudan bağlı il sayısının 14’e çıkacağını açıkladı. (Foto: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

HIZLI TREN AĞI AVRUPA SINIRINA ULAŞIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 153 kilometrelik kesimin 9 Ekim Cuma günü hizmete açılacağını belirtti.

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, hattın devreye alınmasıyla hızlı tren ağının Avrupa sınırına kadar ulaşacağını söyledi.

Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayımızı 11'den 14'e çıkaracağız." dedi.

Trakya’daki üç il hızlı tren ağına doğrudan dahil olacak. (Foto: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

153 KİLOMETRELİK KESİMDE 200 KİLOMETRE HIZ

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildiğini belirten Uraloğlu, projenin çift hatlı ve elektrikli olarak hayata geçirildiğini kaydetti.

Hat, Seviye-1 sinyalizasyon sistemine sahip olacak şekilde inşa edilirken, güzergâh boyunca kapsamlı sanat yapıları da oluşturuldu.

Proje kapsamında;

31 köprü,

8 aç-kapa tünel,

2 viyadük,

114 alt ve üstgeçit,

175 menfez

inşa edildi. Ayrıca proje kapsamında toplam 353 kilometre ray serimi tamamlandı.

Hızlı tren ağı Avrupa sınırındaki Kapıkule’ye kadar uzanacak. (Foto: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

HALKALI-KAPIKULE YOLCULUĞU 1,5 SAATE DÜŞECEK

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamının hizmete girmesiyle yolcu ve yük taşımacılığında önemli süre avantajı sağlanacak.

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek. Yük taşımacılığında ise mevcut 8,5 saatlik süre 3,5 saate düşürülecek.

Projenin tamamlanmasıyla mevcut demiryolu hattının kapasitesi de 4 kat artırılacak.

Halkalı-Kapıkule hattında yolcu seyahat süresi 1,5 saate düşecek. (Foto: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 3 MİLYONA ÇIKACAK

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitesinin yaklaşık 600 binden 3 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Yük taşımacılığında ise yıllık kapasitenin 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesi planlanıyor. Böylece hat, yalnızca yolcu ulaşımında değil, Türkiye ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığında da daha yüksek kapasiteyle hizmet verecek.

Proje kapsamında 31 köprü ve 2 viyadük inşa edildi. (Foto: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

DİĞER ETAPLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla projenin tamamındaki çalışmalar sona ermiyor.

Bakan Uraloğlu, hattın diğer etaplarında da yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda Ispartakule-Çerkezköy etabında çalışmalar devam ederken, Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapım faaliyetleri sürdürülüyor.

Hattın güzergahında 8 aç-kapa tünel yapıldı. (Foto: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

TÜRKİYE'NİN AVRUPA-ASYA DEMİRYOLU KORİDORUNDAKİ ROLÜ GÜÇLENECEK

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki demiryolu taşımacılığındaki konumunun daha da güçlenmesi bekleniyor.

Yeni hat hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek. (Foto: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına doğrudan dahil olurken, Türkiye'nin hızlı tren ağı Avrupa sınırına kadar ulaşmış olacak.