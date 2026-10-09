MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Celal Adan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol ile Meclis'te görüştü.

"DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu"

Görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı. DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İZLEME KOMİSYONU VE SİLAH BIRAKMA TAKVİMİ GÜNDEMDE

DEM Parti İmralı Heyeti, 8 Ekim'de de AK Parti heyetiyle bir araya gelmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katıldığı görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında çıkarılan çerçeve yasanın ardından atılacak adımlar ve TBMM'de kurulması gündemde olan İzleme Komisyonu ele alınmıştı.

PKK'nın silah bırakma sürecini raporlaması beklenen komisyona ilişkin temaslar sürerken, örgütün silahlarını teslim etmesi ve mağaralarını boşaltması için kasım ayının son günleri işaret ediliyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da takvime ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahadan aldığımız duyumlara göre 27'sine (Kasım) kadar en azından örgütün, PKK'nın kendisini yetiştirebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu temaslarda da çerçeve yasa sonrasındaki süreç, yasal düzenlemeler ve izleme mekanizmasının işleyişi gündeme gelmişti.

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