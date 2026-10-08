Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! Görüntüler ortaya çıktı
Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişilere ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürerken, kalan katlardaki çökme tehlikesi nedeniyle binaya kontrollü giriş yapılıyor.
Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Binanın çöktüğü anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri kurtarmak için bölgede zamanla yarış başladı.7 katlı binanın 3 katı böyle çöktü
İtfaiye 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ise 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
BİNAYA KONTROLLÜ GİRİŞ
Kalan katların da çökme tehlikesi bulunması nedeniyle ekipler binaya kontrollü şekilde giriyor. Arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla çevre belediyelerden çok sayıda iş makinesi de bölgeye sevk edildi.
SOKAĞA ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI
Binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, ekiplerin güvenli şekilde çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi oluşturuldu.