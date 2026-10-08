Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Binanın çöktüğü anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri kurtarmak için bölgede zamanla yarış başladı.

7 katlı binanın 3 katı böyle çöktü

İtfaiye 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ise 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarını sürdürüyor.