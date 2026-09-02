PKK silahları nerede teslim edecek? MİT'e 72 noktada büyük görev... Ankara-Bağdat-Erbil mekanizması
Çerçeve Yasa ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj aşıldı. Şimdi gözler PKK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltmasına çevrildi. 1 Ekim'e kadar sürecin tamamlanması öngörülürken, silahların teslim edileceği noktalar da belli oldu. Bölgedeki kaynaklar, Duhok'a bağlı Amediye ilçesi ile Kani Masi bölgesinde, Erbil'in Binar ve Koye ilçelerinde, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık beldelerinde silahların teslim alınacağını bildirdi. Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi bölgelerin akıbeti için Ankara-Bağdat-Erbil mekanizması işletilecek. MİT'in de 72 noktayı denetleyeceği söyleniyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde PKK/KCK'nın selasını okuyan ve Kandil'in lağvedilmesinin önünü açan Çerçeve Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında "Takip ve Değerlendirme Kurulu" kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ilk toplantısını icra eden kurul, 4 alt komisyonun oluşturulmasını karara bağladı. Alt komisyonlar aracılığıyla adli ve hukuki işlemler koordine edilecek, sahadaki gelişmeler izlenecek, sosyal uyum ve bütünleşmeye yönelik çalışmalar yürütülecek, silahsızlanma süreci ise yakından takip edilecek.
KANDİL'İN 1 EKİM'E KADAR BOŞALTILMASI BEKLENİYOR
Bir yandan da gözler PKK/KCK'nın silah bırakma takvimine çevrildi.
Teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarının tamamını 1 Ekim'e kadar boşaltması gerekiyor.
18 kampta bulunan 3 bin 800 PKK'lı teröristin de teslim olması bekleniyor.
SİLAHLAR ENVANTERE KAYDEDİLECEK
Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri silah, mühimmat, patlayıcı madde, drone ve haberleşme araçları kayıt altına alınarak Irak'ta belirlenen uygun yerlerde teslim edilecek.
Devletin ilgili birimlerinde bu teslimat oranının yüzde 80 seviyesinde olması gerektiği üzerinde duruluyor.
PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI NOKTALAR BELLİ OLDU
Bu bağlamda PKK'lıların silahlarını teslim edeceği noktalar belli oldu.
Süleymaniye merkezli Channel 8'e göre, Duhok'a bağlı Amediye ilçesi ile Kani Masi bölgesinde, Erbil'in Binar ve Koye ilçelerinde, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık beldelerinde silahlar teslim alınacak.
Teslim edilen tüm silahlar resmi bir envantere kaydedilecek.
MİT'E DÜŞEN BÜYÜK GÖREV
MİT teslim edilen silahların envanterini çıkarıp hazırlayacağı raporu Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak.
MİT, farklı bölgelerdeki 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını doğrulamak üzere saha denetimi görevini üstlendiği belirtiliyor.
KANDİL, ZAP, METİNA VE GARA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?
Peki, PKK'nın Kandil ve çevresinde boşalttığı noktaların akıbeti ne olacak?
Bu konuya ilişkin Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldı.
Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi dağlık bölgelerin doldurulması için Irak Sınır Muhafızları'nın, Peşmerge ile iş birliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanması planlanıyor.
IRAK DUYURDU: ANKARA İLE KOORDİNELİ HAREKET EDECEĞİZ
Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Ankara ile koordineli bir şekilde hareket edeceklerini duyurdu. Numan, PKK'nın boşaltacağı noktalar için Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı.