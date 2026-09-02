PKK silahları nerede teslim edecek? MİT'e 72 noktada büyük görev... Ankara-Bağdat-Erbil mekanizması

PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI NOKTALAR BELLİ OLDU



Bu bağlamda PKK'lıların silahlarını teslim edeceği noktalar belli oldu. Süleymaniye merkezli Channel 8'e göre, Duhok'a bağlı Amediye ilçesi ile Kani Masi bölgesinde, Erbil'in Binar ve Koye ilçelerinde, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık beldelerinde silahlar teslim alınacak.



Teslim edilen tüm silahlar resmi bir envantere kaydedilecek.





MİT'E DÜŞEN BÜYÜK GÖREV



MİT teslim edilen silahların envanterini çıkarıp hazırlayacağı raporu Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak. MİT, farklı bölgelerdeki 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını doğrulamak üzere saha denetimi görevini üstlendiği belirtiliyor.