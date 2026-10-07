İzmir Büyükşehir’de tiyatral istifa: Levent Üzümcü bıraktı

AK Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımını İzmir Marşı melodisiyle ve çöp dağlarının çiçek açmasına atıfla duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı.

Tugay, AK Parti'nin "kimsesizlerin kimsesi" olduğunu vurgulayarak yeni dönemde geceli gündüzlü olarak merkezi hükümetle eşgüdüm içerisinde İzmir için çalışacaklarını duyurdu.