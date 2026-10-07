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İzmir Büyükşehir’de tiyatral istifa: Levent Üzümcü bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den ayrılarak bağımsız olarak yürüttüğü görevini AK Parti saflarına katılarak sürdürme kararı almasının ardından, şehir tiyatrolarında yeni gelişme yaşandı. Göreve geldiği günden bu yana tiyatro oyuncularına yönelik baskı ve mobbing iddialarıyla gündemden düşmeyen Levent Üzümcü, Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Üzümcü daha önce İBB’den ihraç edilmişti. ayrılışı, İzmir sanat camiasında dikkatle karşılandı.

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İzmir Büyükşehir’de tiyatral istifa: Levent Üzümcü bıraktı

AK Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımını İzmir Marşı melodisiyle ve çöp dağlarının çiçek açmasına atıfla duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı.

Tugay, AK Parti'nin "kimsesizlerin kimsesi" olduğunu vurgulayarak yeni dönemde geceli gündüzlü olarak merkezi hükümetle eşgüdüm içerisinde İzmir için çalışacaklarını duyurdu.

İzmirde AK Parti dönemi! Cemil Tugay rozet taktı... Erdoğan sözleri: AK Parti kimsesizlerin kimsesidirİzmirde AK Parti dönemi! Cemil Tugay rozet taktı... Erdoğan sözleri: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir

ÇÖP GİTTİ

İzmir'de yepyeni sayfa açılırken, belediye ve kente yerleşmiş "çöp dağları" anlayışı yol ayrımına geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Göreve geldiği günden itibaren tiyatro oyuncularına yönelik baskı ve mobbing iddialarıyla anılan Üzümcü, ayrılık kararını ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Metin Altıok'un şiirini paylaşan Üzümcü, şiirin ardından istifa ettiği bilgisini paylaştı. Üzümcü, "Gördüğüm lüzum üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

İzmir Şehir Tiyatrolarında göreve başladığı günden bu yana oyunculara uyguladığı baskı politikalarıyla eleştirilen Levent Üzümcü istifa etti. (Fotoğraf: Levent Üzümcü'nün resmi X hesabından ekran görüntüsü)İzmir Şehir Tiyatrolarında göreve başladığı günden bu yana oyunculara uyguladığı baskı politikalarıyla eleştirilen Levent Üzümcü istifa etti. (Fotoğraf: Levent Üzümcü'nün resmi X hesabından ekran görüntüsü)

İBB'DEN DE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İzmir'de oyuncular üzerinde kurduğu iddia edilen baskıcı yönetim anlayışıyla tepki toplayan Üzümcü'nün geçmişteki benzer süreçleri de yeniden gündeme geldi.

Yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosunda yer alan Üzümcü, 2015 yılında kurumdan ihraç edilmişti.

İBB üzerinden elde ettiği memurluk hakları feshedilen Üzümcü, bu karara karşı mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul'daki başarısız sürecin ardından İzmir'de göreve başlayan Üzümcü, burada da sanat üretmekten ziyade tiyatro emekçilerine yönelik mobbing iddialarıyla adından söz ettirdi.

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