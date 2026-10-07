Yapılan incelemelerde, sosyal medya paylaşımlarında kullanılan görüntülerin Pakistan'da daha önce düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğu tespit edildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. DMM, paylaşımlarda kullanılan görüntülerin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki diplomatik süreçlerle veya herhangi bir anlaşmayla bağlantılı olmadığını açıkladı.

Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, Pakistan halkının Türkiye'nin de taraf olduğu "Mekke Anlaşması" nı protesto etmek amacıyla sokaklara çıktığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, Pakistan halkının Türkiye'nin de taraf olduğu "Mekke Anlaşması"nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönünde dolaşıma sokulan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntüler, iddia edildiği gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki diplomatik süreçlerle ya da herhangi bir anlaşmayla ilişkili değildir. Yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu görüntülerin, Pakistan'da daha önce düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğu tespit edilmiştir."

"MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

DMM, Türkiye'nin de yer aldığı ve barış, huzur ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri hedef alan paylaşımlara karşı kamuoyunu uyardı.

Açıklamada, "Ülkemizin de yer aldığı barışı, huzuru ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan manipülatif paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

DMM ayrıca kamuoyunun, Türkiye'yi hedef alan ve diplomatik girişimlere ilişkin algı oluşturmaya yönelik manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

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