CHP’li belediye tiyatrosunda baskı ve kıyım! Skandalın aktörü: Levent Üzümcü!

Özlem Karabay ise, Yücel Erten döneminin kurucu Sanat Teknik Direktörü. Yönetim Kurulu oluşurken, Üzümcü'nün de üyesi olduğu Danışma Kurulu'nun bilgisiyle, başkan onayı ile atanan bir yönetici. Ancak yine eski dönemin idarecisi olduğu için 'Kuruma sınavla girmemiş' gerekçesiyle onun da işine son veriyor. Oysa Karabay için yapılacak bir sınav yok. Ortada öyle bir sınav yok çünkü. Özlem Karabay kuruma sınavla girecek tüm teknik çalışanları seçen jürinin üyesi. Hemen her gün basında düşünce özgürlüğünü savunup kendi ile ilgili mağdur edebiyatının yazarı Üzümcü bunu neden yapıyor?

Süreç; Üzümcü'nün, Eski Genel Sanat Yönetmeni'nden kalan tüm projeleri rafa kaldırıp, kendi projelerini yapmak istemesiyle başlıyor. Ancak eski dönemde 3 yıl içinde yakalanan başarı, Üzümcü'nün tecrübesiz ve yetersiz olduğu söylenen yönetiminde düşüşe geçiyor. Kurumun sanatsal olarak başarısızlığa sürüklendiğini gören sanatçılar, yapılan toplantılarda bunu dile getiriyorlar.

Üzümcü, yapılacak bir toplantı için soruların yazılı olarak verilmesini istiyor. Önce isim gerekmez diyor ama toplantıyı kameraya aldırarak mobbing uyguluyor. Toplantıda, "Bu ahlaksız soruları kim sordu, kim?" diye tehdit ediyor. Sonra da sanatçıların hiçbir sorusunu cevaplamadan "Siz beni hak etmiyorsunuz!" diye büyüklenerek yardımcısıyla toplantıyı terk ediyor.

Sanatçılar bu toplantı nedeniyle mobbing davası açmayı düşünüyor ve o kamera kaydının yayınlanmasını istiyorlar. Ayrıca iletişim bölümündeki meslektaşlarına sinkaflı konuşan Levent Üzümcü'nün gerçek yüzünü göstermek istiyorlar. Üzümcü'nün dramaturg, oyun yazarı ve Sanat İletişim Direktörü Ege Kızık ile yardımcısı Helin Kat'ı da belediyenin tiyatro ile ilgisi olmayan başka birimlerine sürgüne yollaması ile başlayan kıyım, işten çıkarmalarla devam ediyor. Yani demokrat, devrimci iddialı Üzümcü terör estiriyor, tiyatroyu faşizan bir tavırla yönetiyor. Tiyatroda demokrasi değil biat istiyor. Bu başarısızlığı eleştiren sanatçıları da soruşturma açmadan, savunma istemeden, kıdem ve ihbar tazminatlarını bile ödemeksizin işten atıyor. Açıklama yapma ihtiyacı bile hissetmiyor. Hatice Altan'ın eleştirileri, Özlem Karabay'ı da 'sınavsız' girdi diye bulduğu kılıfla işten atıyor."