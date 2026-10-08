KKTC'deki gemi faciasında acı haber: Can kaybı 27'ye yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemide sürdürülen arama çalışmalarında cesedi bulunan 2 kişinin kimliğinin DNA incelemesiyle belirlendiğini açıkladı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken, kayıp son kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda cesedi bulunan 2 kişinin kimliği DNA incelemesiyle belirlendi. Son gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında cesedi bulunan 2 kişinin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Yapılan DNA incelemeleri sonucunda cenazelerin Mehmet Nuri Ayran ile Saliha Miray Biçer'e ait olduğu tespit edildi.
Arama çalışmalarında daha önce cesedi bulunan diğer 4 kişinin DNA inceleme sonuçlarının ise beklendiği kaydedildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 27'YE YÜKSELDİ
Son gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Daha önce 5 Ekim'de bulunan cesedin kimlik tespit çalışmaları tamamlanmış, DNA incelemesi sonucunda hayatını kaybeden kişinin Orhan Bekret olduğu belirlenmişti.
KAYIP SON KİŞİ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR
Açıklamada, kayıp durumda bulunan son kişiye ulaşılması amacıyla arama faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.