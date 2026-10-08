Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda cesedi bulunan 2 kişinin kimliği DNA incelemesiyle belirlendi. Son gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında cesedi bulunan 2 kişinin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Yapılan DNA incelemeleri sonucunda cenazelerin Mehmet Nuri Ayran ile Saliha Miray Biçer'e ait olduğu tespit edildi.

Arama çalışmalarında daha önce cesedi bulunan diğer 4 kişinin DNA inceleme sonuçlarının ise beklendiği kaydedildi.