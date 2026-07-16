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Levent Üzümcü gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü hakkında gözaltı işlemi uygulandı. X platformu üzerinden yaptığı kısa paylaşımla durumu takipçilerine aktaran Üzümcü, soruşturmanın içeriğine dair bilgi vermedi.

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Levent Üzümcü gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum." ifadesini kullandı.

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Levent , gözaltı sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Üzümcü'nün hangi soruşturma kapsamında ve hangi iddialarla emniyete götürüldüğüne ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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