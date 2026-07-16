Levent Üzümcü gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü hakkında gözaltı işlemi uygulandı. X platformu üzerinden yaptığı kısa paylaşımla durumu takipçilerine aktaran Üzümcü, soruşturmanın içeriğine dair bilgi vermedi.
Giriş Tarihi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı
Levent Üzümcü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum." ifadesini kullandı.
Levent , gözaltı sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
Üzümcü'nün hangi soruşturma kapsamında ve hangi iddialarla emniyete götürüldüğüne ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel