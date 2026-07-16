Levent Üzümcü gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Gözaltına alınıyorum ." ifadesini kullandı.

Üzümcü'nün hangi soruşturma kapsamında ve hangi iddialarla emniyete götürüldüğüne ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel